Al-Hilal : la malédiction continue pour Neymar !

Malgré son départ du football européen, Neymar continue de bénéficier d’une énorme cote de popularité auprès des suiveurs du football. Fort d’une ascension hyper médiatisée à Santos et d’un passage mémorable au FC Barcelone, Neymar avait connu plus de difficultés avec le Paris Saint-Germain. Recrue la plus chère de l’histoire du football (222 millions d’euros), le Brésilien avait frôlé la perfection avant de connaître des passages plus délicats dans la capitale. Barré par la prise de pouvoir irrésistible de Kylian Mbappé et des blessures à répétition, le natif de Mogi das Cruzes avait été envoyé en Arabie saoudite et à Al-Hilal la saison passée.

Un nouveau départ pour l’un des meilleurs joueurs du 21e siècle qui avait à cœur de pouvoir reprendre goût au football et être enfin épargné par les blessures. Finalement, rien ne s’est passé comme prévu pour le meilleur buteur de l’histoire de la sélection brésilien (79 buts). Malgré des débuts prometteurs avec la formation saoudienne, le génie brésilien a finalement dû faire une croix sur la saison précédente en sortant sur blessure lors d’un match international face à l’Uruguay en octobre 2023. Blessé et souffrant d’une rupture du ligament croisé antérieur ainsi que du ménisque au genou gauche, Neymar a ainsi été inactif tout au long de la saison passée.

Une nouvelle blessure à la cuisse inquiétante

Forcément, le retour du crack de 32 ans était attendu de pied ferme par tous ses amoureux et les suiveurs du football, curieux de savoir à quel niveau l’intéressé allait pouvoir revenir. Qualifié uniquement pour la Ligue des Champions asiatique, l’ancien Blaugrana allait donc s’offrir un retour en douceur afin de retrouver progressivement son rendement habituel. Réapparu pour la première fois après près d’un an d’absence face à Al-Ain en LdC asiatique, la légende de 32 ans remettait le bleu de chauffe ce lundi face au club iranien d’Esteghlal. Entré en jeu à la 58e minute de jeu, le vainqueur de la Ligue des Champions en 2015 s’est illustré grâce à quelques gestes pleins de classe dont lui seul a le secret. Pour autant, Neymar a dû sortir sur blessure au bout de 30 minutes de jeu.

Touché derrière la cuisse, il a immédiatement tenu cette dernière et a signifié à son banc qu’il ne pouvait pas continuer à jouer. Remonté, il est allé sur le banc, a enlevé ses protège-tibias et a jeté une bouteille d’eau avec un mélange de colère et de désespoir. Après la fin du match, il est revenu sur le pré afin de féliciter ses coéquipiers et saluer ses adversaires. Au terme de la rencontre, son entraîneur Jorge Jesus a donné les premières tendances suite à cette blessure forcément inquiétante : «il revient d’une blessure qui n’est pas facile et il joue dans une position qui le rend très vulnérable aux tacles. Je pense que sa blessure est musculaire et non au genou. Il devrait être absent pendant au moins deux semaines.» Du côté d’Al-Hilal, on espère donc plus de peur que de mal même si un communiqué officiel permettra sûrement d’y voir définitivement clair.