Séville : la grande promesse de Mariano Diaz

Ce mardi, Mariano Diaz (30 ans) a été présenté à Séville. L’attaquant a expliqué vouloir revenir à son meilleur niveau, celui qu’il avait affiché à l’OL. «Oui, je peux retrouver cette version. Je n’en ai pas eu beaucoup minutes ces dernières années mais c’est pour cela que je viens à Séville, pour me sentir à nouveau footballeur et donner le meilleur de moi-même. Je pense que le FC Séville est l’endroit idéal pour retrouver à nouveau mon meilleur niveau. Comme c’est un grand club, nous jouons les meilleures compétitions et j’espère m’épanouir ici. Je me sens très excité. Ce que je veux, c’est enfiler le maillot et tout donner sur le terrain.»

Le Dominicain est déterminé, lui qui a retrouvé son ami Sergio Ramos avec lequel il a joué au Real Madrid. «Nous avons déjà parlé et nous arrivons avec le même objectif, mordre et donner le meilleur de nous-mêmes.» Les deux anciens de la Casa Blanca ont donc faim. Une excellente nouvelle pour les Andalous qui compteront sur eux pour retrouver les sommets.