Bordeaux : les Ultras demandent la démission de David Guion

Les prochains jours à Bordeaux s’annoncent déterminants à Bordeaux ! En déplacement sur la pelouse de Grenoble, les Bordelais ont à nouveau mordu la poussière (0-2). Avec ce revers face au GF38, le club au scapulaire a ajouté une troisième défaite à son actif depuis le début de la saison. Désormais relégué à 12 points de la première place, les hommes de David Guion sont très mal embarqués dans la course à la promotion.

Sur la sellette, le technicien bordelais pourrait rapidement payer les frais des derniers mauvais résultats et du début de saison raté de son équipe. Ce dimanche, le principal groupe de supporters bordelais, les Ultramarines, ont estimé que le coach de 56 ans avait fait son temps et de ce fait, ont réclamé sa démission via les réseaux sociaux. «Nous nous sommes hier clairement exprimés. La direction a su assumer ses responsabilités cet été. Pour que cela ne soit pas inutile, des décisions fortes et rapides doivent être prises pour conserver notre ambition. Un nouveau coach doit être désigné», peut-on lire sur le compte X des Ultramarines, en référence aux chants entonnés dans le parcage visiteur du stade des Alpes la veille réclamant la tête de l’entraîneur des Marine et Blanc.