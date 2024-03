Ruben Amorim ne prête pas attention aux rumeurs sur son futur

Il est l’un des entraîneurs les plus scrutés d’Europe ces dernières années. Impressionnant avec le Sporting CP, Ruben Amorim est toujours sur le banc de la formation lisboète à l’heure où ces lignes sont écrites. Pour autant, son avenir fait parler alors qu’une impressionnante valse des entraîneurs se prépare à travers le Vieux continent. De ce fait, le nom du tacticien de 39 ans est associé à de nombreuses grosses écuries comme Liverpool qui va devoir trouver un remplaçant suite au départ de Jürgen Klopp et au refus de Xabi Alonso.

Mais alors que son avenir fait parler, l’entraîneur portugais est concentré. En effet, à l’issue de la victoire des siens sur la pelouse de l’Estrela Amadora (1-2), Amorim a avoué qu’il ne prêtait pas d’importance aux rumeurs l’entourant : «pour le moment, je me concentre sur le Sporting. Je suis très fier d’être l’entraîneur du Sporting. Nous sommes concentrés sur la victoire des titres. Vous verrez à la fin. J’ai un contrat et je suis très heureux ici. C’est le plus important, plus que les contrats, je suis très heureux ici. L’objectif est de battre Benfica en Coupe du Portugal.»