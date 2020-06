André Villas-Boas sait déjà quand il quittera l'OM

Le printemps a été chaud à l'OM. En conflit ouvert avec sa direction depuis le départ d'Andoni Zubizarreta, André Villas-Boas aura été à deux doigts d'accompagner son ami et désormais ancien directeur sportif espagnol du club. Il s'en est fallu de peu car les tensions avec Jacques-Henri Eyraud sont exacerbées depuis la fin de l'hiver. L'entraîneur portugais avait mis son avenir en jeu, menaçant même de quitter la Canebière dès cette fin de saison s'il n'était pas plus écouté.

La suite après cette publicité

Il a finalement obtenu gain de cause. Pas par Eyraud mais bien par le propriétaire du club Frank McCourt, qui a réussi à retenir AVB pour une saison supplémentaire. L'ancien de Chelsea ou de Tottenham est désormais sous contrat jusqu'en 2021 avec l'OM et il semblerait déjà que d'ici un an, ça sera la fin pour lui à Marseille. C'est ce qu'il a laissé entendre ce samedi au Portugal, lorsqu'il fut interrogé par des médias surplace lors des élections présidentielles du FC Porto.

Encore un an à l'OM et puis s'en va ?

«Un retour à Porto ? Ce n'est pas impossible, ce n'est pas dû au manque d'invitations du président Pinto da Costa... Compte tenu des quatre années que je veux encore faire en tant qu'entraîneur, un an en tant qu'entraîneur de Marseille, puis une expérience plus exotique au Brésil ou au Japon. Comme je vous l'ai déjà dit, ça me paraît difficile. L'amour qui me lie à ce club ne rend pas ça impossible, mais l'équipe est très bien dirigée par Sérgio Conceição. Que ça continue comme ça, le président le souhaite aussi», a exposé un Villas-Boas dont le plan de carrière est déjà bien établi.

Âgé de 42 ans désormais, il a toujours affirmé que vers l'âge de 45 ans, il arrêterait sa carrière d'entraîneur après 15 ans de banc de touche pour un jour devenir président du FC Porto, son club de cœur, qu'il a lui-même dirigé lors de la saison 2010/2011, réalisant un incroyable quadruplé (Championnat, Coupe du Portugal, Supercoupe du Portugal et Ligue Europa). Voilà qui devrait rapidement mettre fin à son passage à l'OM mais avant cela, il y a un mercato à gérer et une Ligue des Champions à préparer et il ne compte pas faire les choses à moitié.