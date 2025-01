L’Inter Milan va jouer un sale coup à l’OM sur le mercato

Le mercato bat déjà son plein en Italie. Tous les grands clubs sont lancés dans de lourds dossiers capitaux de mi-saison. Du côté des tenants du titre de l’Inter Milan, cette période est toujours importante puisque Giuseppe Marotta, directeur sportif du club, profite souvent du mercato d’hiver pour prendre de l’avance sur le marché d’été suivant. La fenêtre d’hiver marque les 6 derniers mois de contrat de certains joueurs aux quatre coins du monde. En ce sens, l’Inter, qui fait très attention à leurs dépenses depuis 5 ans, a toujours grillé la priorité pour verrouiller les arrivées gratuites de futurs joueurs en fin de contrat : Piotr Zielinski, Mehdi Taremi, Juan Cuadrado, Marcus Thuram, Henrikh Mkhitaryan, André Onana, Edin Dzeko et Hakan Çalhanoğlu… La liste est très longue. Mais cet hiver, en parallèle de cette méthode traditionnelle, d’autres dossiers plus concrets se trouvent sur le bureau de Marotta.

Dans le sens des départs, un joueur est sur toutes les bouches. A l’Inter, la question de la vente de Davide Frattesi continue d’occuper le devant de la scène en ce début de mercato d’hiver. L’AS Roma est prête à envoyer une nouvelle offre pour rapatrier le milieu italien natif de Rome qui avait été formé dans leurs équipes jeunes. Néanmoins, pour l’instant le club de la capitale italienne ne semble pas avoir la force économique pour affronter une négociation aussi coûteuse. L’Inter exigerait au moins 45 millions. C’est pour cette raison que ces derniers jours ont circulé diverses contreparties à proposer aux Nerazzurri dont des joueurs à inclure dans les négociations, qui seraient d’accord pour faire le chemin inverse, passant de Rome à Milan. L’objectif est double : permettre à l’Inter de pouvoir rapidement remplacer numériquement Davide Frattesi dans la rotation et permettre à l’AS Roma de faire diminuer le montant du transfert.

Nicola Zalewski bientôt à l’Inter ?

Si Lorenzo Pellegrini et Bryan Cristante étaient déjà deux profils largement convoités par la direction de l’Inter Milan, sur conseils de l’entraîneur Simone Inzaghi, c’est un autre joueur de l’effectif désormais coaché par Claudio Ranieri qui a tapé dans l’œil des Nerazzurri. En effet, selon plusieurs médias italiens, le jeune ailier polonais, Nicola Zalewski, est également présent sur la liste des souhaits des pensionnaires du stade Giuseppe-Meazza. Sous contrat jusqu’en juin 2025, le natif de Tivoli pourrait donc servir de monnaie d’échange pour accélérer le grand deal articulé autour de Davide Frattesi. Dubitatif pendant plusieurs semaines, Simone Inzaghi aurait été convaincu en interne. Si l’Inter venait à réellement foncer dans le dossier Zalewski, cela ne ferait pas les affaires de l’OM. Petit avantage non négligeable dans le dossier : le futur président de l’AS Roma n’est autre qu’Alessandro Antonello, actuel président de… l’Inter Milan.

Pour rappel, Nicola Zalewski avait été mentionné sur les tablettes de l’Olympique de Marseille à de nombreuses reprises ces derniers mois. La presse italienne est plutôt unanime sur le fait que Roebrto De Zerbi observerait d’un bon œil l’arrivée de l’ailier italo-polonais pour renforcer l’axe et les ailes marseillais pour la deuxième partie de saison. Un moyen de soulager notamment Valentin Rongier, Adrien Rabiot et Pierre-Emile Højbjerg mais aussi les pistons phocéens. Dôté d’un profil très polyvalent, il peut aussi jouer en tant que latéral gauche, piston gauche et ailier gauche, en dépannant dans l’axe. Si le duo Pablo Longoria - Medhi Benatia ne souhaite pas se faire griller la priorité par l’Inter Milan, il va falloir relancer les discussions avec la direction romaine, puisque le média Relevo avait indiqué qu’une prise de renseignements officielle avait eu lieu courant décembre.