Caen : Seube affiché sur les écrans géants de Times Square

Huitième du classement de Ligue 2 et toujours en lice pour jouer les barrages d’accession en Ligue 1, le Stade Malherbe de Caen peut compter sur le soutien de ses supporters. D’ailleurs, le groupe de fans malherbistes «We Are Malherbe» a fait une belle pub internationale hier pour le SMC et son coach, Nicolas Seube.

La suite après cette publicité

En voyage à New York, l’un des membres de WAM, Alban, a en effet payé un service de publicité (40 dollars) pour afficher Seube sur les écrans géants de Times Square, le temps de quelques secondes. « C’est un clin à "Nico, ce héros", qu’on utilise déjà sur nos réseaux. On a demandé l’autorisation au club pour utiliser des images de Nicolas et les diffuser sur l’écran », a-t-il confié à France Bleu Normandie.