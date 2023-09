Barça : prolongation en vue pour Frenkie de Jong

La suite après cette publicité

Arrivé à l’été 2019 après s’être révélé sous les couleurs de l’Ajax Amsterdam, notamment lors de la campagne européenne 2018-2019 du géant batave, Frenkie de Jong a vécu des débuts difficiles avec le FC Barcelone. Mais l’intronisation de Xavi Hernandez à la tête des Blaugrana a changé la donne. Depuis, le milieu de terrain néerlandais enchaîne les bonnes prestations et dispose de la confiance absolue de son coach, en témoigne sa nomination comme vice-capitaine derrière Marc-André ter Stegen.

Régulièrement annoncé sur le départ à mesure que les mercatos ont défilé, le joueur de 26 ans semble aujourd’hui plus proche de poursuivre l’aventure en Catalogne. Sous contrat avec le champion d’Espagne en titre jusqu’en juin 2026, Mundo Deportivo informe ce vendredi que le natif de Gorinchem pourrait étendre son bail avec le club catalan. Amorcées fin août, les négociations entre la direction barcelonaise et les représentants du joueur ont pris une tournure positive ces derniers jours. Concernant les termes du nouveau contrat, le média espagnol ajoute que le Néerlandais pourrait prolonger de deux ans avec la maison blaugrana. Pour rappel, Frenkie de Jong soigne actuellement une blessure à la cheville et devrait manquer 5 à 7 semaines de compétition.