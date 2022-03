Maroc : Abde Ez forfait face à la RDC !

Ce vendredi, le Maroc dispute le match aller des barrages du Mondial face à la RDC à Kinshasa. Pour cette rencontre, les Lions de l'Atlas devront faire sans le jeune attaquant du FC Barcelone Abde Ez. Pour sa première dans le groupe marocain, le joueur de 20 ans est déjà forfait pour le premier match. Abde Ez est toujours touché au genou malgré son temps de jeu avec le Barça B et le staff marocain a décidé de ne pas prendre de risque pour le match aller qui se jouera sur un terrain synthétique.

«Il est arrivé avec une tendinite au genou. Il a un traitement spécial et il s'est entraîné en salle, car sur le synthétique ça peut aggraver la blessure. On ne veut pas prendre le risque, car avec cette pelouse, s'il s'entraîne, cela peut compliquer la chose. Quand on sera sur une pelouse normale au Maroc pour le match retour, il sera candidat pour jouer comme les autres», a confirmé Vahid Halilhodzic en conférence de presse.