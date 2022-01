Dani Alves demande à Leo Messi de revenir au FC Barcelone

La suite après cette publicité

Partenaires pendant de longues saisons et membres d'un duo dévastateur sur le flanc droit, Lionel Messi et Dani Alves se connaissent et s'apprécient. Le premier n'avait pas aimé la manière dont les dirigeants catalans avaient géré le départ du second, qui avait rejoint la Juventus Turin après que son contrat n'ait pas été renouvelé. De retour au club, c'était au Brésilien de se plaindre du départ de son ancien coéquipier, qui n'aurait jamais dû quitter le club blaugrana selon lui.

«Messi est le meilleur de l'histoire du football. C'est étrange d'être ici et de ne pas le voir, de ne pas l'avoir sur la ligne de touche. Je lui ai déjà dit qu'il n'y aura pas de meilleur endroit qu'ici. Il m'a dit la même chose quand je suis parti. Ce serait formidable s'il pouvait terminer sa carrière ici»a-t-il déclaré dans des propos retranscris sur TyC Sports. En fin de contrat en 2023 avec le PSG, le génie argentin n'a pas donné d'indication sur son futur mais son amour pour le club culés, ainsi que son départ forcé et son adaptation compliquée à Paris sont quelques arguments en faveur d'un retour à l'issue de son bail.