Memphis Depay réagit après son incident judiciaire

Si Memphis Depay a pu faire ses débuts avec les Corinthians le 19 janvier dernier, le Néerlandais a récemment dû faire face à la polémique. Le joueur de 30 ans a été contrôlé l’été dernier à Monaco au volant d’une Rolls-Royce, avec un taux d’alcoolémie de 1,01 mg/l d’air expiré, soit plus de 2 g d’alcool par litre de sang. Condamné à 4 mois de prison avec sursis, 9 000 euros d’amende, ainsi que deux ans d’interdiction de conduire à Monaco, par le tribunal correctionnel de la principauté, l’ancien joueur de l’OL a réagi.

Au lendemain la révélation de cette affaire, l’attaquant s’est excusé sur les réseaux sociaux : « Je voudrais venir ici et présenter mes excuses. L’été dernier, pendant mes vacances à Monaco, j’ai commis une erreur en décidant de conduire après avoir bu quelques verres dans un restaurant. J’aurais dû prendre un taxi, mais je ne l’ai pas fait, et je tiens à présenter mes excuses et à assumer l’entière responsabilité de mon acte. 2024 a été une année de leçons, et j’en ai tiré des enseignements. En 2025, nous ferons mieux. »