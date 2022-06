Alex Torres : «  je ne me suis jamais fixé de plafond »

Il y a des coachs à la trajectoire singulière. Alex Torres (44 ans) fait partie de cette race d'entraîneurs à part. Parti des niveaux amateurs, avec un fort bagage universitaire, il a la particularité d'avoir obtenu 9 titres en 13 saisons, à l'US Lège Cap Ferret puis au Stade Bordelais. Libre depuis son départ du club girondin, celui qui vient d'obtenir le BEPF dans la même promotion que celle de Zoumana Camara et Habib Beye, ambitionne de prendre en main une équipe professionnelle. «Je ne me suis jamais fixé de plafond», nous a confié ce coach qui dispose de contacts avec des clubs de Ligue 2 et de National. «Je reste authentique, j’avance, je bosse».

La suite après cette publicité

Ce passionné, qui est parvenu à faire monter le Stade Bordelais en National 2 il y a quelques semaines, nous explique sa singularité. « Déjà de la fraîcheur, de l’agilité, et une parfaite connaissance des championnats français ». Des atouts non négligeables qui séduisent des écuries se penchant sur des profils d’entraîneurs jeunes, qui n’ont pas été joueurs professionnels, comme en Allemagne ou au Portugal, et qui représentent l’avenir.