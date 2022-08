Ligue 1 : l'OL s'impose avec la manière et enfonce l'ESTAC

Privé de rythme régulier après avoir subi l'annulation de son premier déplacement à Lorient, en raison de l'état de la pelouse bretonne, l'Olympique Lyonnais retrouvait son Groupama Stadium et avait l'occasion d'engranger trois points supplémentaires face à l'ESTAC, battu lors des deux premières journées de Championnat. Pour l'occasion, Tagliafico était titulaire sur l'aile gauche, derrière un milieu Paquetá-Lepenant-Tolisso, qui célébrait sa première titularisation. Tetê, Lacazette et Toko Ekambi occupaient l'attaque.

Tout de suite installés dans le camp adverse après le coup d'envoi, les Lyonnais pouvaient remercier Rami, qui manquait complètement sa passe vers son gardien. Lacazette avait tout anticipé et trompait Gallon d'une frappe croisée du gauche pour ouvrir le score (1-0, 2e). Une entame de match qui a payé... avant que l'OL ne retombe dans ses travers de la saison dernière. Mis à part Lacazette (42e), les Lyonnais manquaient clairement de justesse technique et reculait dans leur moitié de terrain, laissant l'ESTAC avancer. Et à force de subir, Tagliafico déséquilibrait Baldé dans la surface, alors qu'il n'y avait pas vraiment de danger. Une aubaine pour Tardieu, qui égalisait sur penalty, via la seule action troyenne de la partie (1-1, 36e).

Tetê et Lacazette toujours décisifs

Mais au retour des vestiaires, un OL revigoré se présentait. Toujours inattentifs comme au coup d'envoi du match, le club de l'Aube subissait l'attaque rhodanienne. Tolisso ajustait un bon ballon vers Tête, qui manquait sa reprise, mais voyait arriver Tagliafico, qui surgissait pour inscrire son premier but sous les couleurs lyonnaises et se rattraper du penalty concédé (2-1, 47e). Sous l'eau, Troyes subissait un troisième but après une frappe de Paquetá repoussée par Gallon... directement sur Tetê, qui pouvait conclure de la tête, dans le but vide (3-1, 49e).

En gestion après une entame de deuxième période parfaite, l'OL a même pu corriger Troyes grâce à un doublé de Tetê, auteur d'une belle frappe enroulée au ras du sol (4-1, 75e). Les hommes de Peter Bosz enchaînent ainsi un deuxième succès en deux rencontres. Si tout n'a pas été parfait, le contenu reste de plus en plus optimiste et il faudra encore le confirmer sur la pelouse de Reims, lors de la prochaine journée. En revanche, le début de saison est déjà inquiétant pour l'ESTAC, dernier et toujours à la recherche du moindre point cette saison, avant de recevoir Angers.