MU : Edinson Cavani fait toujours attendre Ole Gunnar Solskjaer

Grand artisan de la qualification de Manchester United pour la finale de Ligue Europa, avec quatre buts sur la double confrontation contre l'AS Roma, Edinson Cavani (34 ans) maintient le suspense au sujet de son avenir. S'il existe la possibilité de voir el Matador prolonger d'un an avec les Red Devils, ce dernier n'en a encore rien dit à Ole Gunnar Solskjaer.

«On n’a pas de deadline, mais plus il marque, plus nous progressons collectivement et plus les chances seront grandes qu’il ait envie que ça continue. On parlera à nouveau après dimanche j’espère. Peut-être que les choses ont changé, peut-être qu’il a pris sa décision, peut-être», a simplement expliqué le manager mancunien ce vendredi face à la presse. La balle est dans le camp de l'ancien Parisien, auteur de 12 réalisations en 33 apparitions cette saison.