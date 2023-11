FC Barcelone, Espagne : les 15 dates de l’année 2023 très agitée de Gavi

Gavi se souviendra longtemps de l’année 2023. Embarqué dans sa troisième saison avec les pros du FC Barcelone, le jeune milieu de terrain doit mettre sa carrière entre parenthèses pendant de très long mois en raison d’une vilaine blessure au genou survenue hier soir contre la Géorgie (3-1°. Sorti à la 25e minute, le Blaugrana ne devrait pas rejouer avant neuf mois au minimum, si l’on en croit le communiqué publié par le club catalan.

« Le joueur présente une rupture complète du ligament croisé antérieur du genou droit et une blessure associée au ménisque externe. (…) Mauvaise nouvelle pour le Barça. Les examens réalisés sur le joueur de l’équipe première Gavi ont confirmé une rupture complète du ligament croisé antérieur du genou droit et une blessure associée au ménisque externe. Il subira un traitement chirurgical dans les prochains jours. Un nouveau communiqué médical sera émis par la suite ». Un communiqué qui vient mettre un terme à dix mois intenses en 2023. Petit flashback avec les dates principales de l’année 2023 riche en émotions du jeune Espagnol.

Dix mois riches en émotion

- 15 janvier : élu MVP de la Supercoupe d’Espagne face au Real Madrid. Un Clasico que les Blaugrana remportent 3-1 grâce à un but et deux passes décisives du jeune milieu de terrain qui vivait sa deuxième saison avec l’équipe première culé.

- fin janvier : le micmac autour de son contrat commence. Sa prolongation jusqu’en 2026 devait être approuvée par la Liga et le joueur pensait quitter le numéro 30 pour le 6. Problème : le Barça doit présenter un plan économique viable pour pouvoir enregistrer ses recrues et les prolongations. Le cas Gavi est en suspens.

- 31 janvier : dans la foulée, le tribunal de commerce numéro 10 du Barcelone a émis un référé « acceptant l’adoption de la mesure de précaution sans précédent consistant à "exiger de la Ligue nationale de football professionnel (LFP)" qu’elle fournisse tout le nécessaire pour que le joueur Pablo Páez 'Gavi’ soit inscrit en tant que membre de la première équipe du FC Barcelone avant la fermeture de la fenêtre d’hiver à 00h00 ». Le Barça pensait alors en avoir terminé avec ce dossier.

- 3 mars : le début des polémiques sur le comportement de Gavi. En Coupe du Roi, le Blaugrana a insulté Vinicius Jr de « fils de put./ ». Critiqué pour être dans tous les points chauds et accusé d’être protégé par les arbitres, Gavi fait scandale dans ce Clasico.

- fin mars : la Liga réinscrit Gavi en Liga. Bonne nouvelle ? Non, car la Ligue espagnole annonce que le joueur retrouve son contrat jeune. En clair : Gavi reprend son numéro 30 et se retrouve libre de tout contrat en juin 2023.

- 27 mars : après avoir agacé tout son monde sur les terrains de Liga, Gavi se paie une polémique avec la Roja. Après un refus de participer à une séance d’autographes, c’est l’intensité mise par le Catalan aux entraînements qui est pointée du doigt. Gavi serait trop dangereux et ce n’est pas tout. Il aurait également émis des critiques sur son repositionnement sur l’aile gauche.

- 30 mars : face au scandale, le clan Gavi et le Barça crient au complot et pensent que le Real Madrid est derrière tout ça.

- début avril : la situation contractuelle de Gavi attire les premiers courtisans sérieux tels que Chelsea et Manchester City. Les Blues iront même jusqu’à entamer des négociations avec le clan du joueur.

- mi-avril : nouvelles critiques sur son comportement et ses nombreux cartons jaunes. Gavi est le joueur qui commet le plus de fautes en Liga.

- 6 juin : énorme soulagement pour le Barça : la Liga valide officiellement le contrat de Gavi. Le joueur retrouve le numéro 6 et est désormais lié aux Blaugranas jusqu’en 2026. C’est la fin des rumeurs concernant un départ.

- 18 juin : après la déception du Mondial 2022, Gavi vit son premier triomphe avec l’Espagne après la victoire de la Roja en finale de la Ligue des Nations contre la Croatie (0-0, 5 tab 4). Malheureusement pour lui, ce sacre n’effacera pas les polémiques.

- 19 juin : alors que l’Espagne fêtait son sacre au WiZink Center à Madrid, Gavi est accueilli par des sifflets et des « puta Barça ». Conspué, il fera un discours très concis. « Bonjour, je serai bref. Je voulais remercier tous les Espagnols et les supporters qui nous ont soutenus lors de ces deux matches. Sans eux, cela n’aurait pas été possible ».

- 30 octobre : après un début de saison sans histoire, un nouvel événement survenu lors d’un Clasico vient ternir l’image du Barcelonais. Accusé d’avoir blessé Aurélien Tchouameni (le Merengue est absent entre 6 et 8 semaines après une fracture du métatarse), Gavi est défendu publiquement par le Français sir les réseaux sociaux. «Ce n’est pas la faute de Gavi. J’ai été blessé à la fin de la première mi-temps».

- 19 novembre : titularisé face à la Géorgie, trois jours après avoir disputé l’intégralité du match contre Chypre (comptant pour les éliminatoires de l’Euro 2024), Gavi sort sur blessure dès la 25e minute. Touché au genou, l’Espagnol sort en larmes. La RFEF annonce plus tard être très inquiète.

- 20 novembre : le FC Barcelone annonce une rupture complète du ligament croisé antérieur du genou droit et une blessure associée au ménisque externe. Fin de saison, pas d’Euro ni de Jeux olympiques pour Gavi qui n’est pas attendu sur un terrain avant neuf mois.