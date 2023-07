Le beau message d’adieu de Fabio Quagliarella à la Sampdoria

Entre Fabio Quagliarella et la Sampdoria, c’est la fin d’une belle histoire d’amour ! Après neuf saisons passées avec les Blucerchiati, dont huit consécutives après une première expérience entre 2006 et 2007, l’attaquant âgé de 40 ans quitte libre le club génois dans la mesure où son bail a expiré le 30 juin dernier. Sous les couleurs de l’écurie italienne, reléguée en Serie B après avoir terminé à la dernière place du championnat italien, l’ancien joueur du Torino et de la Juventus aura disputé 293 matchs pour un total de 106 buts et 27 passes décisives délivrées. Ainsi, l’international italien aux 28 sélections avec la Squadra Azzurra a livré un dernier message d’adieu au club.

« Parfois, même les plus belles choses ont une fin. Malheureusement, nous avons atteint le dernier chapitre de cette longue histoire d’amour entre toi et moi. Tu sais que j’aurais aimé essayer de ramener la Samp au niveau qu’elle mérite, mais le lien avec toi ne se terminera certainement pas aujourd’hui. J’encouragerai toujours Samp, qui est une seconde maison, et ma porte restera ouverte. Nous serons toujours et pour toujours du même côté », peut-on lire sur le compte Instagram de Fabio Quagliarella.

