CdM 2022 : Bafétimbi Gomis juge la progression de l'Arabie saoudite

Après un exploit retentissant face à l'Argentine pour son entrée en lice dans le Mondial, l'Arabie saoudite tentera de confirmer cette performance, ce samedi, contre la Pologne. Interrogé par L'Equipe en marge de cette rencontre, Bafétimbi Gomis, qui a porté pendant quatre saisons les couleurs d'Al-Hilal, le club phare de Riyad, et qui connaît parfaitement les joueurs de la sélection, s'est exprimé sur la sélection dirigée par Hervé Renard. L'occasion pour l'ancien buteur de l'OM de pointer la progression des Saoudiens.

«La progression ? Énorme. Aujourd'hui, ils répondent dans les duels, ils vont à la salle, dorment, mangent équilibrés. Et je suis content d'avoir contribué à la progression des buteurs contre l'Argentine (Saleh Al-Shehri et Salem Al-Dawsari). Je tentais de leur donner confiance à travers des jeux. À la fin des entraînements, on faisait des concours de reprise de volée, je les chambrais car je gagnais facilement. Après quatre saisons, ce sont eux qui gagnaient souvent. Je suis fier d'eux. Depuis le succès contre l'Argentine, ce sont devenus des héros. Ça me touche d'autant plus que j'ai vécu une magnifique aventure dans ce pays».