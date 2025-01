Lens creuse la piste Kevin Dodaj

À la recherche de renforts offensifs, le RC Lens multiplie les pistes. Après avoir songé à Maxwel Cornet et Taha Ali, le club artésien rêve toujours de Cyriaque Irié et ce, même si les négociations avec Troyes sont compliquées. En marge de ces dossiers, la cellule de recrutement prospecte à la recherche de talents à moindre coût.

Selon des sources albanaises que nous pouvons confirmer, le RC Lens a coché le nom de Kevin Dodaj sur ses tablettes. Ce jeune ailier gauche albanais qui évolue dans le modeste club de Vllaznia actuel 3e du championnat local, apparait plus comme un pari sur l’avenir. International espoir albanais, ce jeune talent dispose d’une belle capacité d’accélération et a déjà réalisé quelques coups d’éclat en Albanie (4 buts et 2 passes décisives en 19 apparitions). De quoi attiser la convoitise du RC Lens, mais aussi d’Anderlecht (Belgique), de Sassuolo (Italie), Kolos Kovalivka (Ukraine) ou de Vejle (Danemark). Sa valeur est estimée à 250 000 €.