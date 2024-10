N’Golo Kanté a vanté le Stade Rennais à Jota

Jota n’a pas encore eu le temps ni l’opportunité de montrer ses qualités à Rennes. Arrivé cet été en provenance d’Al-Ittihad contre 8 M€ seulement, l’ailier de 25 ans n’a disputé que deux petits bouts de matchs, soit 32 minutes au total. Il espère se relancer en Bretagne, lui qui a connu pas mal de difficultés en Arabie saoudite. Il a tout de même profité de cette expérience pour se rapprocher d’un certain N’Golo Kanté. Dans Ouest-France, le Portugais révèle même qu’il était son coéquipier avec lequel il s’entendait le mieux. «N’Golo était mon voisin dans le même immeuble, c’était la personne la plus proche de moi en Arabie saoudite. J’ai passé de très bons moments avec lui, et c’est une amitié que je veux garder. Je suis pressé de le revoir», assure la nouvelle recrue rennaise, affirmant au passage que l’international français a fait partie des gens l’ayant poussé à rejoindre les bords de la Vilaine.

«N’Golo m’a dit que Rennes était un très bon club, avec des supporters passionnés, que les joueurs qui y passaient étaient heureux d’y avoir joué. J’ai pensé que c’était un bon conseil. Je parlais français avec lui, il m’a aidé à progresser dans cette langue que j’avais étudiée deux ans à l’école. J’ai toujours eu des coéquipiers français où je suis passé, Christopher Jullien (au Celtic Glasgow) est un autre de mes amis. J’ai de nombreuses connexions avec la France, et cela m’aide aujourd’hui !» Cela lui permettra de mieux s’adapter à son nouvel environnement et à sa nouvelle équipe qui a besoin de ses talents pour se relever après un début de championnat compliqué.