Un ancien joueur de Toulouse et Rennes condamné pour escroquerie

Lucien Aubey, ancien défenseur de Toulouse, Lens et Rennes, a été condamné à deux ans de prison, dont un avec sursis, pour escroquerie, selon des informations de La Dépêche du Midi. Dans cette affaire, le styliste Mohamed Dia a également écopé d’un an de prison avec sursis. Les faits remontent à la période entre 2015 et 2017, lorsque les deux hommes ont lancé un projet de label musical et ont convaincu un voisin de l’ex-footballeur d’investir 145 000 euros.

Un investisseur avait été assuré par Aubey d’un retour sur investissement conséquent, mais il n’a jamais vu la couleur de son argent. Le défendeur, alors interdit bancaire, aurait utilisé «son aura» pour tromper sa victime, bien qu’il ait toujours nié les accusations. Toujours selon les informations du quotidien régional, Franck Ribéry, proche d’Aubey, était également censé être entendu comme témoin dans cette affaire.