Grosse polémique après les insultes des joueurs du PSG aux Marseillais

La suite après cette publicité

Un Classique ça ne se joue pas, ça se gagne. Voici une phrase que l’on entend souvent quand le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille se rencontrent. Hier soir, ce sont les Franciliens qui sont sortis vainqueurs de ce choc au sommet. On peut même dire que les coéquipiers de Marquinhos s’en sont sortis haut la main puisqu’ils se sont imposés 4 à 0 et ont prouvé que sans Kylian Mbappé (sorti sur blessure à la 32e minute) ils peuvent réaliser une prestation intéressante. La soirée a donc été presque parfaite dans la capitale. Presque, car depuis hier soir plusieurs polémiques ternissent ce succès.

En effet, plusieurs joueurs de l’OM ont assuré qu’ils avaient été insultés par certains supporters franciliens hier soir. Ils auraient chanté : «les Marseillais sont des p####, des fils de p####, des enc####». Mais ce n’est pas la seule polémique. Free Ligue 1 a diffusé des images des joueurs du PSG en train de célébrer leur victoire devant leurs supporters. Et certains ont visiblement dérapé. On a ainsi vu Layvin Kurzawa, Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani et Achraf Hakimi insulter copieusement les Phocéens.

À lire

Le gouvernement dénonce les chants homophobes entendus dans les tribunes du Parc

Le PSG hausse le ton, la LFP va sévir

De son côté, Warren Zaïre-Emery (17 ans), mégaphone à la main, a donné le ton. On a aussi entendu des : «Marseillais, n… ta mère.» Une attitude qui a choqué. Le PSG a d’ailleurs publié un communiqué de presse suite à ces incidents. «Le Paris Saint-Germain condamne toutes les formes de discrimination et tient à rappeler qu’elles n’ont leur place ni dans les stades, ni dans la société. Le Paris Saint-Germain travaille depuis de nombreuses années avec des associations de référence dans la lutte contre toutes les discriminations, telles que SOS Homophobie, qui fait de la prévention au sein des centres de formation et de préformation, Sportitude, SOS Racisme et la Licra auprès du club et des supporters.»

La suite après cette publicité

Les champions de France ont également précisé qu’une rencontre sera organisée dans les prochains jours avec «l’ensemble de ses partenaires sur ce sujet essentiel». Mais la direction francilienne n’a pas vraiment réussi à éteindre l’incendie. En effet, RMC Sport explique que la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel ne veut pas laisser passer ça. Elle va se saisir des faits d’insultes des supporters et joueurs du PSG lors du Classico de dimanche. Le dossier sera donc ouvert dès mercredi. Il est possible que le PSG comme les joueurs concernés soient sanctionnés. Affaire à suivre donc…