OL : Rayan Cherki aime tout chez Malick Fofana

Cette saison, Rayan Cherki (21 ans) et Malick Fofana (19 ans) forment un sacré trio d’attaque à Lyon avec le Général Alexandre Lacazette. Les trois hommes s’apprécient beaucoup sur comme en dehors des terrains. En conférence de presse ce mercredi à la veille d’affronter l’Eintracht Francfort en Ligue Europa, Cherki a dit tout le bien qu’il pense du jeune belge.

«Malick Fofana? J’aime tout chez lui, il est bon, gentil, pas très beau (rires) mais on s’en fout. Il nous apporte son explosivité. On lui dit d’aller dans les espaces car on peut lui donner le ballon et il peut faire mal. Il s’est bien intégré et n’a pas peur de grand-chose.» Fofana appréciera ces jolis mots de la part d’un autre grand talent du club.