OL - Lille : les compositions officielles

Soir de choc au Groupama Stadium avec l’Olympique Lyonnais qui reçoit Lille, un match de la 28e journée de Ligue 1. Actuellement 7e au classement et battu la semaine dernière à Strasbourg (4-2), l’OL cherche à rebondir et surtout à prendre confiance dans cette fin de saison qui s’annonce palpitante. En face, Lille est 5e et peut se hisser sur le podium en cas de succès ce soir dans le Rhône. Cette affiche est à suivre en direct commenté sur le site Foot Mercato.

Au niveau des compositions d’équipes, Paulo Fonseca opte pour un 4-2-3-1. Perri dans le but, Maitland-Niles et Tagliafico latéraux, Mata et Niakhaté forment la charnière. Au milieu de terrain, Tessmann et Matic accompagnent Tolisso. En attaque, Nuamah et Almada animeront les ailes, Lacazette l’axe. Côté LOSC, Bruno Génésio choisit un système identique. Chevalier dans le cage, Meunier et Gudmundsson sur les côtés de la défense, un axe avec Diakité et Alexsandro. Le capitaine André et André Gomes dans l’entrejeu avec Mukau en meneur. L’attaque sera animée par Haraldsson et Bakker autour de David.

Les compositions

OL : Perri - Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Tagliafico - Tessman, Matic - Nuamah, Tolisso, Almada - Lacazette ©

Lille : Chevalier - Meunier, Diakité, Alexsandro, Gudmundsson - André ©, André Gomes - Haraldsson, Mukau, Bakker - David