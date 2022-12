Coupe du Monde 2022, Argentine : les dessous de l'étonnant cas Paulo Dybala

La suite après cette publicité

Demi-finaliste de la Coupe du Monde 2022, l’Argentine a l’occasion ce soir de disputer une nouvelle finale, huit après celle perdue au Brésil face à l’Allemagne (0-1). Ce soir, Lionel Scaloni choisira peut-être d’aligner, encore une fois, un onze de départ sans Paulo Dybala. Convoqué in extremis pour la compétition, le joueur de l’AS Roma n’a toujours pas disputé la moindre minute. Une situation qui interpelle, surtout quand on n’est pas argentin.

Pendant le tournoi, Scaloni avait brièvement évoqué ce cas. «C'est une décision technique. Paulo est bien, du point de vue que l'Argentine a gagné. Je suis sûr qu'il veut jouer comme tous ses coéquipiers. Maintenant qu'on a décidé ça, on verra le prochain match», avait déclaré son sélectionneur juste avant le troisième match de poules face à la Pologne. Depuis, rien à signaler. Pourtant, beaucoup se demandent pourquoi Scaloni se prive d’un joueur aussi doué techniquement alors que certains cadres offensifs sont loin d’être indéboulonnables. « C’est un joueur en plus. Quand il pense qu’il pourra l’utiliser, il le fera pour le bien de l’équipe », nous confie-t-on en Argentine.

Dybala satisfait de son sort

Pas de quoi donner l’impression que Dybala pourra renverser la vapeur d’ici la fin du tournoi. Pas de quoi créer la moindre polémique non plus. « Ce qui marque le plus, c’est son comportement très positif. Il participe à la vie de groupe, il célèbre les succès de son équipe », nous explique-t-on. Une tendance qui s’est confirmée hier lorsque le joueur a posté une photo de groupe sur Instagram avec en légende : « prêts pour demain ». Les inconditionnels de la Joya y ont vu un signe qui pourrait laisser penser que Scaloni lui donnera sa chance face à la Croatie. Les autres, une simple confirmation de la bonne humeur d’un joueur se fondant parfaitement dans le moule.

Demandeurs d’une explication plus précise de la part de leur sélectionneur, les médias argentins n’ont pas encore été satisfaits. Dybala est-il réellement apte à jouer ? Le joueur, lui, semble se contenter d’une place parmi les 26 heureux élus. « Il a vu sa participation au Mondial être en danger quand il s’est blessé musculairement avec la Roma (une lésion survenue le 9 octobre face à Lecce, ndlr). Il s’est soigné en un temps record, de manière très intense. Donc rien que le fait de pouvoir participer à la Coupe du Monde, ça satisfait ses exigences. Dybala n’a jamais rien remis en question alors qu’il ne joue pas. On le voit très heureux. » Ce ne sera donc sûrement pas Dybala qui boudera si l’Argentine décroche sa troisième étoile sans qu’il ait pu jouer une seule minute au Qatar.