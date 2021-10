PSG-SCO : Romain Thomas dézingue encore l'arbitre

Deux jours après la défaite des siens sur la pelouse du Paris Saint-Germain, le défenseur central de l'Angers SCO Romain Thomas est revenu dans l'édition du jour de l'Équipe sur la polémique arbitrale donnant le pénalty vainqueur à Kylian Mbappé en fin de match : « Icardi, il ne fait que ça, tirer sur les bras. Déjà pendant le match, je prévenais l'arbitre. Sur l'action, il prend de la vitesse parce qu'il me tire le bras. Je tombe. Dans ma tête, je me dis de toute façon qu'il y a faute. Quand l'arbitre va voir le VAR, je lui dis : "Attention, ça se passe en amont." Il me dit que ç'a été checké. Je dis : "Alors il y a un gros problème de compétence." Le problème est là : les arbitres ne veulent plus se déjuger parce qu'ils perdent des points pour leur classement. »

Toujours dans l'entretien accordé au quotidien sportif, le joueur de 33 pointe du doigt la fierté mal placée du corps arbitral : « Ils n'ont pas cette humilité. Moi quand je fais une erreur, je l'assume. Quand eux en font, ils doivent le dire aussi. En plus, je lui ai dit : "Prenez le temps, prenez les vidéos qui vous intéressent." J'appelle ça de l'incompétence. Je me demande si tous les arbitres connaissent les règles et s'ils savent bien utiliser la VAR. Déjà, je les trouve limite au niveau physique pour suivre les actions. Certains sont cramés, ils n'arrivent même pas à suivre la vitesse du jeu. Le jeu va trop vite. »