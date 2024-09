France - Italie : les compositions probables

Deux mois après son élimination en demi-finale de l’Euro par l’Espagne, futur vainqueur, l’équipe de France repart en campagne. Il s’agit cette fois de la Ligue des Nations avec un premier match face à l’Italie au Parc des Princes (20h45). Didier Deschamps profite de cette première trêve internationale pour faire quelques tests et appeler trois petits nouveaux : Loïc Badé, Manu Koné et Michael Olise. Ils ne joueront probablement pas tous ce soir face à une Squadra Azzurra, qui sort d’un Euro décevant, éliminée dès les 8es de finale par la Suisse.

Le temps d’une soirée, le sélectionneur devrait oublier son 4-3-3 fétiche pour déposer un 4-2-3-1 offrant plus de responsabilités aux joueurs offensifs. Mike Maignan, nouveau cadre dans le groupe, part pour être titulaire derrière une défense qu’il connaît quasi par cœur. Si Clauss est attendu pour laisser Koundé au repos sur le côté droit, Upamecano et Saliba formeraient la charnière centrale, laissant Konaté sur le banc comme à l’Euro. À gauche, Theo Hernandez est attendu pour démarrer la rencontre.

Olise titulaire pour sa première sélection ?

Dans l’entrejeu, et en l’absence d’Adrien Rabiot, dont la situation de joueur libre inquiète son sélectionneur, N’Golo Kanté fait toujours partie de l’aventure. Le joueur d’Al-Ittihad sera associé à Youssouf Fofana, nouvelle recrue de l’AC Milan. Il leur faudra être costaud. Deschamps prévoit d’aligner 4 joueurs offensifs. Il y a d’abord Kolo Muani à droite, l’attraction Barcola à gauche, et la curiosité Olise dans l’axe. Ce dernier est pressenti pour être titulaire pour sa première sélection au détriment de Griezmann. Ils seront en soutien du capitaine, Kylian Mbappé.

En face, l’Italie n’a pas la même allure. Luciano Spalletti prépare une équipe en 3-5-2 avec Donnarumma dans les buts. Le capitaine italien, qui connaît bien le stade, serait protégé par une défense constituée de Di Lorenzo, Bastoni et Calafiori, lequel a laissé une bonne impression à l’Euro. Bellanova et Dimarco devraient occuper les rôles de piston, laissant un entrejeu assez dense occupé par le trio Frattesi-Ricci-Tonali. Ce dernier fait son retour en sélection après un an de suspension. Enfin, Raspadori évoluera un peu retrait de Retegui.