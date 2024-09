Newcastle, Italie : comment Sandro Tonali a préparé son incroyable retour

C’était l’un des gros coups du dernier mercato estival. Patron du milieu de terrain de l’AC Milan, Sandro Tonali débarquait du côté de Newcastle contre un chèque de 64 millions d’euros. Un sacré coup de la part du club anglais qui n’a pas encore été payant. Car oui, il n’a disputé que 12 matches (1 but) la saison dernière. Après des débuts intéressants, le joueur italien s’était vu infliger une suspension de 10 mois pour avoir réalisé des paris sportifs sur des matches de football. Avec un dernier match disputé le 25 octobre contre le Borussia Dortmund, Sandro Tonali a manqué la fin de saison de Newcastle et l’Euro 2024 avec l’Italie. Une sacrée déception pour le joueur.

Dès lors, il a dû modifier son quotidien loin des terrains de football le temps de sa sanction et adapter son rythme de fin afin de préparer son retour. «Se cacher derrière les barrières d’un problème n’est jamais la solution. Il faut plutôt en parler. Demander de l’aide. Ma vraie richesse ne réside pas dans les contrats de millionnaires, mais dans le fait d’être entouré de personnes qui m’aiment et continuent de me le montrer chaque jour» avait-il d’ailleurs déclaré à des étudiants en science de Bari dans le cadre de sa cure de désintoxication aux jeux d’argent comme l’a rapporte The Daily Mail. Ainsi durant son absence, Sandro Tonali a su s’entourer de personnes qui lui sont chères et l’ont aidé à traverser cette période.

Sandro Tonali a été bien accompagné

On retrouve Andrea Romo, son manager de liaison avec l’AC Milan qui a déménagé en Angleterre avec lui. Les deux hommes partagent quotidiennement des moments intimes comme des films ou des jeux de société, Sandro Tonali a même sculpté des citrouilles avec les enfants de l’ancien arbitre de Serie A. Le docteur Ian Mitchell, le chef du service de psychologie de Newcastle l’a aussi accompagné durant cette épreuve pour qu’il reste totalement concentré sur son objectif de revenir sur les terrains débarrassés de son addiction. Parmi l’équipe de Newcastle, certains coéquipiers se sont rapprochés de Sandro Tonali comme le capitaine Bruno Guimarães, Joelinton ou encore Miguel Almiron, ainsi que le coach Eddie Howe qui s’est montré très pédagogue durant ce processus.

«Je vois la personne. Je vois l’humain. Je vois la douleur et la détresse. Il est dévasté. C’est pourquoi mes pensées vont toujours au joueur et je m’assure que nous prenons soin de lui» avait notamment annoncé le coach anglais au moment de la suspension du joueur. Ne pas pouvoir utiliser Sandro Tonali sur le terrain n’a pas empêché Newcastle de travailler avec lui. S’adaptant au style des Magpies à l’entraînement, Sandro Tonali connaît désormais correctement le style de jeu de son équipe. Sandro Tonali a néanmoins surtout dû s’entraîner en individuel pour ne pas perturber l’organisation de l’équipe en vue des matches mais le joueur a compris et accepté la décision. Ce qui ne l’a pas empêché de côtoyer et de parfois s’entraîner avec ses coéquipiers évidemment.

Du travail et une acclimatation sur tous les plans

L’adaptation de Sandro Tonali s’est aussi poursuivie sur le point de vue de la langue. Le joueur parle désormais suffisamment bien anglais pour ne plus avoir besoin d’un traducteur. Travaillant beaucoup ses frappes qui impressionnent en interne, il est considéré comme le meilleur élément de l’effectif. Pour autant, l’été n’a pas été évident puisqu’il n’a pas pu jouer les matches amicaux, sa sanction étant arrivée à son terme fin août. Impliqué et travailleur, Sandro Tonali a pu se familiariser avec ses coéquipiers. À Ibiza pendant ses vacances, il a notamment croisé le gardien remplaçant Mark Gillepsie qui fêtait son enterrement de vie de garçon. Trouvant ses marques en découvrant de nombreux restaurants de Newcastle, Sandro Tonali a eu le temps d’apprécier la région de Newcastle. Il a notamment fait de nombreuses balades avec sa compagne Juliette Pastore et leur chien.

Pour autant, toute la convalescence n’a pas été évidente et il a dû rentrer en Italie avec sa conjointe au moment des fêtes et des vacances du côté de Dubaï lui ont permis de se remettre les idées en place. Mieux dans ses baskets depuis, il l’est également dans ses crampons. Revenu sur les terrains en League Cup contre Nottingham Forest (1-1, 4-3 aux tirs au but) où il a disputé une heure, il a aussi fait son retour en Premier League face à Tottenham (2-1). Le sélectionneur italien Luciano Spalletti l’a aussi rappelé en vue de la trêve internationale de septembre avec un match ce vendredi contre la France et lundi prochain face à Israël. «Tonali s’est entraîné régulièrement. C’est un joueur en qui nous avons beaucoup confiance, donc il vient avec nous. C’est l’un de ceux avec qui j’ai probablement parlé plus que quiconque ces derniers temps, le garçon a beaucoup réfléchi et c’est une raison de plus pour l’emmener avec nous» a d’ailleurs déclaré le coach italien à son sujet. Après 10 mois de galère, le retour se fait par la grande porte pour Sandro Tonali.