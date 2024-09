Le nouveau leader surprenant de l’Équipe de France

Après un Euro 2024 globalement décevant - plus dans le jeu que dans les résultats - les troupes de Didier Deschamps sont de retour pour cette trêve internationale de septembre. Au programme, deux rencontres de Ligue des Nations, face à l’Italie ce vendredi, puis contre la Belgique lundi. Deux duels pendant lesquels plusieurs joueurs sont attendus de pied ferme : Kylian Mbappé, qui doit se refaire après un Euro raté, le débutant Michael Olise ou encore Bradley Barcola, qui voudra confirmer son excellent début de saison.

La suite après cette publicité

C’est aussi l’occasion de consolider ce groupe tricolore qui sera vraisemblablement celui qui disputera le prochain Mondial, dans un peu moins de deux ans. Didier Deschamps a donc déjà besoin de certitudes, mais aussi de leaders, dans un groupe qui en manque. Lors de l’Euro, un joueur a pris du gallon selon L’Equipe : Mike Maignan, devenu un joueur phare dans le vestiaire.

À lire

Équipe de France : Kylian Mbappé est critiqué en interne !

Un vrai leader

Le quotidien explique que le portier milanais n’hésite plus à prendre la parole et à pousser des coups de gueule dans le vestiaire. Le journal décrit ainsi un joueur qui ne garde pas sa langue dans sa poche et n’hésite pas à bousculer ses partenaires. Lors de la mi-temps du match face à la Pologne, il a par exemple poussé une gueulante, reprochant à ses partenaires un manque d’agressivité. Un remontage de bretelles face auquel personne n’a bronché, et Didier Deschamps a même appuyé les propos de son gardien, étant même content de le voir assumer un nouveau leadership.

La suite après cette publicité

Le tout, en restant particulièrement apprécié du vestiaire et des autres cadres comme Kylian Mbappé, Jules Koundé et Aurélien Tchouameni. Il donne en plus l’exemple en étant particulièrement travailleur et sérieux lors des séances d’entraînement, et en attend tout autant de ses coéquipiers. Le journal indique aussi qu’il a pris Lucas Chevalier sous son aile, et qu’il le suit depuis ses débuts au sein de son ancien club, le LOSC. Un nouvel homme fort dans le groupe de Deschamps donc !