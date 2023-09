Le PSG pousse pour prolonger sa pépite Warren Zaïre Emery

La suite après cette publicité

Considéré comme l’un des plus gros talents de sa génération et titulaire sous les ordres de Luis Enrique, Warren Zaïre Emery impressionne déjà tout son monde dans la capitale française, et ce malgré ses 17 ans. Dans cette optique et à l’heure où le Titi parisien continue d’être suivi par Manchester City, le Real Madrid ou encore le FC Barcelone, les champions de France en titre souhaiteraient rapidement sécuriser son avenir. RMC Sport indique, à ce titre, que le Paris Saint-Germain a entamé des démarches pour prolonger son joyau au cours des dernières semaines.

Si les négociations ne font que débuter, tous les feux sont au vert et WZE pourrait donc prochainement étendre son bail avec les Rouge et Bleu. «Mon rêve c’était de jouer au PSG, de faire toute ma carrière au PSG et gagner tous les trophées possibles. Est-ce que c’est possible que je fasse toute ma carrière à Paris ? Bah oui, pourquoi pas ? Je me sens très bien, physiquement et mentalement. J’ai vu que le coach me faisait confiance lors de la préparation. J’espère que cela va continuer tout au long de l’année. J’espère faire les meilleures performances possibles», confiait, à ce titre, WZE dans un entretien accordé à Téléfoot. Affaire à suivre…