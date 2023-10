Brandão : «je suis sûr que l’Olympique de Marseille remportera des titres avec moi à la tête de l’équipe»

La suite après cette publicité

Foot Mercato : nous avons vu votre post sur X (le 19 septembre dernier). Vous vouliez vraiment dire que vous étiez prêt à entraîner l’Olympique de Marseille ?

Brandão : oui, je me sens très préparé pour ce nouveau défi. J’ai des cours d’entraîneur de la Confédération Brésilienne de Football (CBF), Licence PRO. Je suis qualifié pour travailler au Brésil et à l’étranger en tant que coach.

FM : dans votre post, vous montrez vos diplômes d’entraîneur. Comment est venue cette envie de devenir coach ?

B : quand j’étais joueur, je me suis toujours vu comme un entraîneur. J’ai toujours aimé la partie technique et j’ai toujours motivé mes coéquipiers. J’ai été formé par de grands coachs, comme Didier Deschamps, Eric Gerets, Christophe Galtier, Mircea Lucescu, ainsi que d’autres coachs. J’ai toujours observé les techniques de mes entraîneurs. Je remercie ces personnes spéciales, qui ont croisé mon chemin, pour une grande partie des connaissances acquises au cours de ma carrière.

Fermier, propriétaire de supermarché et bientôt entraîneur

FM : vous possédez une ferme, vous avez ouvert un supermarché. Comment faites-vous pour gérer toutes ces activités et votre envie d’entraîner ?

B : j’avais déjà ces entreprises depuis l’époque où je jouais au football. Mes projets sont très bien gérés par une équipe très compétente qui m’accompagne depuis des années. J’ai toujours su gérer mes collaborateurs avec le même état d’esprit que j’ai lorsque je suis sur le terrain de football, ce qui mène au succès de mes entreprises. J’ai toujours confiance et détermination.

FM : quelles expériences de coach avez-vous eues jusqu’à présent ?

B : j’ai été entraîneur de l’équipe U-17 du Londrina Esporte Clube au Brésil et j’ai mené l’équipe jusqu’à la finale du titre. L’équipe n’avait jamais participé à une finale de championnat. Ce fut une expérience indescriptible. Je veux apporter tout ce que j’ai appris en tant que joueur et entraîneur à l’Olympique de Marseille. J’ai été entraîneur par intérim de l’équipe professionnelle du Londrina Esporte Clube au Brésil. J’ai aussi eu beaucoup d’expérience avec d’autres entraîneurs brésiliens.

FM : quel style d’entraîneur êtes-vous ?

B : mon style encourage le joueur, même dans les moments difficiles. J’aime avoir les joueurs à mes côtés. Je travaille l’équilibre et la résilience de mon équipe. Je cherche à les encourager à travers la technique d’activation. Pas seulement avec la motivation. Je suis un type d’entraîneur qui aime le style de jeu offensif. Il est important d’avoir la possession du ballon, de faire pression sur l’adversaire à tout moment sur le terrain de football. Je souhaite continuer à suivre la devise de l’OM : "Droit au But".

FM : quels sont vos objectifs pour votre carrière d’entraîneur ?

B : ma mission est de redonner à l’OM ce qu’il n’avait pas, il y a 10 ans. Redonner aussi aux supporters la fierté de l’équipe, la joie, l’émotion de remporter un titre. Quand j’étais joueur à l’Olympique de Marseille, je ne me souciais pas seulement de marquer des buts, mais de marquer les buts décisifs à chaque match de football. Mon objectif en tant qu’entraîneur sera de remporter des titres pour l’Olympique de Marseille, comme je l’ai fait lorsque j’étais joueur.

FM : vous parlez beaucoup de l’OM. Vous vous sentez donc prêt à venir coacher en Europe…

B : bien sûr. Je me prépare depuis des années. J’ai passé 15 ans en Europe en tant que footballeur, 7 ans en France. Je maîtrise la langue, j’aime la France, les supporters de l’équipe. J’ai toujours été très bien reçu par tout le monde. De plus, je serai avec ma famille, qui est ma force, ma base. Alors, je suis plus que prêt !

Brandão se voit déjà à la tête de l’OM

FM : vous êtes triste de voir l’OM traverser une telle crise alors que la situation sportive n’était pas si alarmante ?

B : c’est toujours triste de voir un club aussi grand que l’Olympique de Marseille traverser une crise. Mon objectif est de redonner espoir au club. Vous aurez encore des raisons de sourire et d’être fiers de l’Olympique de Marseille, comme autrefois, lorsque je marquais des buts et poussais l’équipe vers la victoire. Je n’ai jamais renoncé aux victoires en tant que joueur. Et j’aurai la même détermination si je deviens un jour l’entraîneur de l’Olympique de Marseille.

FM : vous qui avez connu l’OM (2009-2012), que faut-il pour réussir à Marseille dans ce contexte ?

B : j’ai l’intention d’amener les joueurs, le staff technique et les supporters à mes côtés. Tout le monde réfléchit ensemble au bien de l’équipe. Je veux ajouter et redonner confiance aux joueurs. Je veux que le club et les supporters avancent dans une seule direction, unis pour atteindre notre objectif, qui est la victoire. J’apporterai confiance et complicité à mes joueurs. Je veux transmettre cette mentalité de champion à mon équipe.

FM : si à l’avenir l’OM se cherche un nouvel entraîneur, que diriez-vous à la direction phocéenne pour qu’elle vous choisisse ?

B : moi, Brandão, champion avec l’Olympique de Marseille, j’ai été responsable de buts décisifs pour remporter plusieurs titres pour mon équipe. Faites-moi encore confiance. Je redonnerai de la joie et de la confiance à l’équipe. Ce sera un travail difficile, mais je sais que j’en ai le potentiel. Avez-vous déjà pensé qu’il manquait peut-être quelqu’un pour diriger l’équipe avec l’expérience et la mentalité d’un champion ? Je suis la personne qui manque à votre équipe ! Vous pouvez me faire confiance, car je suis sûr que l’Olympique de Marseille remportera encore des titres avec moi à la tête de l’équipe ! Tous unis par un seul objectif : la victoire !