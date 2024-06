EdF : Kylian Mbappé change encore de masque

C’est l’attraction de ce début d’Euro du côté de l’équipe de France. Depuis sa fracture du nez face à l’Autriche, Kylian Mbappé est obligé de jouer avec un masque. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il a du mal à s’habituer puisqu’il n’a pas caché être gêné plus d’une fois par le masque lors des entraînements et des matches.

Preuve encore une fois qu’il peine à trouver le masque adéquat, l’attaquant des Bleus est apparu ce samedi à l’entraînement du jour avec un nouveau masque. C’est le quatrième que le Français essaye depuis sa blessure. En espérant, que cette fois-ci, ce soit le bon.