Le PSG annonce le départ de Lionel Messi !

Coup de tonnerre, le septuple Ballon d’Or Lionel Messi (35 ans) ne va pas continuer l’aventure au Paris Saint-Germain. L’attaquant argentin se retrouve désormais libre de tout contrat. «Après deux saisons passées dans la capitale, l’aventure entre Leo Messi et le Paris Saint-Germain prendra fin au terme de l’exercice 2022-23. Le Club tient à remercier chaleureusement le septuple Ballon d’Or, vainqueur sous les couleurs Rouge & Bleu d’un Trophée des Champions et de deux titres de champion de France» peut-on lire dans un communiqué.

Une courte aventure de deux ans pour l’Argentin donc qui restait néanmoins sur un excès tout à fait correct. Nommé parmi les cinq joueurs pouvant remporter le titre de meilleur joueur de Ligue 1 cette saison, l’Argentin a inscrit 16 buts et délivré 16 offrandes en championnat. De plus, il a marqué 4 fois en Ligue des Champions pour 4 offrandes. Un bilan tout à fait honorable pour un joueur qui aura remporté la Ligue 1 à deux reprises au sein du club de la Capitale.

Lionel Messi libre de rejoindre le club de son choix

Si sa première saison aura été compliquée et que le lien avec les supporters n’a jamais su se tisser contrairement à celui qu’il avait au FC Barcelone avec les supporters blaugranas, Lionel Messi a aussi connu des difficultés en Ligue des Champions. Pendant deux saisons, il n’aura jamais réussi à porter le club francilien dans la plus prestigieuse des compétitions de club. Un bilan mi-figue mi-raisin donc pour La Pulga qui est néanmoins devenu en France le joueur le plus titré de tous les temps puisqu’il a remporté 43 trophées dans sa carrière avec les trois soulevés sous le maillot rouge et bleu. Libre, Lionel Messi pourra désormais aller où il le souhaite.

Il a aussi tenu à s’exprimer dans le communiqué du club francilien : «merci au club, à la ville de Paris et à ses habitants pour ces deux années. Je leur souhaite le meilleur pour la suite.» Le président du club de la capitale, Nasser Al Khelaifi, s’est aussi exprimé : «voir un septuple vainqueur du Ballon d’Or en Rouge & Bleu et au Parc des Princes, remporter deux championnats de France consécutifs et inspirer nos jeunes joueurs a été un plaisir. Sa contribution au Paris Saint-Germain et à la Ligue 1 ne peut être sous-estimée et nous souhaitons à Leo et à sa famille tout le meilleur pour l’avenir.» Evoqué en Arabie Saoudite et au FC Barcelone, Lionel Messi va devoir faire un choix important lors des prochains jours. Celui-ci ne sera donc pas le Paris Saint-Germain.