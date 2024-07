Ruud van Nistelrooy retourne à Manchester United

C’était pressenti depuis plusieurs jours, c’est désormais officiel. Libre de tout contrat depuis la fin de son aventure au PSV Eindhoven à l’issue de la saison 2022-2023, Ruud van Nistelrooy, dorénavant reconverti en tant qu’entraîneur de 2014, était en quête d’un nouveau challenge. Un temps annoncé comme le potentiel successeur de Vincent Kompany sur le banc de Burnley, l’ancien joueur emblématique des Pays-Bas a finalement opté pour un retour à Manchester United, club avec lequel il a brillé entre 2001 et 2006, afin de devenir le nouvel adjoint d’Erik ten Hag comme confirmé par la formation mancunienne via un communiqué ce jeudi.

La suite après cette publicité

«Je suis ravi que René Hake et Ruud van Nistelrooy aient accepté de rejoindre notre projet, ajoutant une richesse d’expérience, de connaissances et une nouvelle énergie au personnel. C’est le bon moment pour rafraîchir l’équipe d’entraîneurs alors que nous cherchons à bâtir sur les réalisations des deux dernières années et à passer au niveau supérieur», s’est réjoui Erik ten Hag sur le site officiel des Red Devils.