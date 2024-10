Liga : Kylian Mbappé est dernier dans plusieurs domaines

La semaine passée, Movistar+ a dévoilé un extrait de la série consacrée à Luis Enrique. On y voit l’Asturien tenir un discours puissant à Kylian Mbappé, qui était encore son joueur à cette époque. «J’ai lu que tu aimais Michael Jordan. Michael Jordan attrapait tous ses coéquipiers par les couilles et il défendait comme un fils de pu.. (…) Toi, tu dois donner cet exemple, premièrement comme personne et comme joueur, d’aller faire le pressing. Tu dois aller presser Cubarsi. Le presser et revenir rapidement. Pourquoi ? Pour être un leader. Tu es un phénomène, un joueur de classe mondiale, aucun doute là-dessus. Mais ça ne me suffit pas. Un vrai leader, c’est quelqu’un qui peut t’aider même s’il ne marque pas. Si tu montres l’exemple aux autres en allant presser, tu sais ce qu’on va avoir ? Une pu… de machine d’équipe ! Je veux que tu partes d’ici par la grande porte. En attaque, je n’ai rien à te dire. Mais tu dois devenir le meilleur joueur de l’histoire en défendant. Ça , c’est un leader, c’est Michael Jordan. C’est bon pour toi ? Tout est clair ? »

Ce mercredi, Relevo s’est donc intéressé au capitaine des Bleus. Chiffres à l’appui, le média ibérique explique que le Bondynois est l’attaquant de Liga, avec un minimum de 300 minutes jouées, qui subit le moins de pression (0,63 toutes les 90 minutes). Il est loin derrière Rodrygo (2,42 par match) et Vinicius Jr, qui a une moyenne de 2,69. En Liga, le capitaine des Bleus est bon dernier, lui qui fait moins bien Lewandowski (1,89), Raphinha (2,03), Griezmann (2,39), Julián Alvaréz (3,45) et Lamine Yamal (3,78). Relevo ajoute que Mbappé est aussi le joueur qui réalise les actions les moins agressives en Liga (2,51). Il est loin d’un Vinicius Jr (12,27).