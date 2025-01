Le Bayern Munich met des bâtons dans les roues pour Mathys Tel

Mathys Tel et le Bayern Munich, l’histoire devrait bientôt prendre fin. Depuis qu’il a rejoint la Bavière à l’été 2022, l’ancien joueur du Stade Rennais ne parvient pas à s’imposer. C’était plus ou moins le cas avec Julian Nagelsmann et Thomas Tuchel. Et c’est encore la même chose sous les ordres de Vincent Kompany. En effet, le joueur âgé de 19 ans n’a disputé que huit matches en Bundesliga, pour seulement deux titularisations. Pourtant, le Français a longtemps fait savoir qu’il continuerait avec les pensionnaires de l’Allianz Arena. Ce, malgré l’intérêt de plusieurs clubs. Mais son discours a radicalement changé depuis quelques jours.

La suite après cette publicité

Hier, plusieurs médias ont annoncé en chœur que l’attaquant souhaite à présent quitter la Bavière. TZ a expliqué que son manque de temps de jeu, allié à une absence de perspectives solides pour l’avenir, poussent l’attaquant à envisager un départ pour la suite de sa carrière. Sky Germany a d’ailleurs précisé que toutes les options sont envisagées du côté de l’attaquant, que ce soit un prêt ou un transfert sec. Et justement, il a le choix. Hier, le journaliste Fabrizio Romano a révélé que 7 clubs souhaitent l’accueillir sous la forme d’un prêt. Il a aussi précisé que plusieurs écuries sont, elles, intéressées par un transfert.

Le Bayern Munich dicte sa loi

Parmi les prétendants de Tel, on retrouve Chelsea. Il a d’ailleurs été question d’un troc impliquant Christopher Nkunku il y a quelques jours. Mais les Blues n’ont aucune chance, puisque le joueur munichois n’est pas séduit par cette option et l’a écarté. En effet, la concurrence y est aussi forte qu’à Munich et Tel veut jouer. L’OM, qui est séduit selon TZ, a très peu de chance de le faire signer. Arsenal en a beaucoup plus. Selon TZ, l’intérêt des Gunners est notamment lié aux blessures de Bukayo Saka et Gabriel Jesus en attaque. Outre les Londoniens, Manchester United serait aussi entré dans la danse selon plusieurs publications allemandes. Idem pour Tottenham.

La suite après cette publicité

Bild ajoute que le Borussia Dortmund et le Bayer Leverkusen, qui va perdre Victor Boniface, sont aussi sur le coup. Le BVB envisage plutôt un prêt. Mais pour l’un comme pour l’autre, le Bayern Munich n’est pas ouvert. En effet, les Bavarois ne veulent pas renforcer des concurrents en Bundesliga. Ils sont plutôt pour un départ hors de l’Allemagne. De préférence sous la forme d’un prêt. Mais les gros clubs intéressés par lui veulent plutôt le recruter sous la forme d’un transfert sec. De son côté, le joueur est ouvert à tout, mais il a une préférence pour un départ dans un championnat étranger. Le feuilleton Tel est bien parti pour enflammer le sprint final de ce mercato d’hiver.