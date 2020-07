Les notes de la saison des joueurs du FC Barcelone

Le FC Barcelone a achevé la saison à la deuxième place de la Liga, après s'être un peu écroulé à la reprise du football. Rien n'a été simple cette saison pour les Blaugranas, qui ont changé d'entraîneur, en remplaçant Ernesto Valverde par Quique Setien. Au rayon des satisfactions, on trouve évidemment Lionel Messi, couronné Pichichi de la saison avec 25 réalisations. C'est donc sans surprise qu'il obtient la meilleure note de la part du quotidien pro-Barça Sport, avec un 7 sur 10. « À nouveau le meilleur buteur (25) et le meilleur passeur (21). Il a maintenu l'équipe dans le combat jusqu'à la fin. Il ne peut pas tout faire », peut-on lire.

Un seul 7 donc et seulement quelques 6, obtenus par Ter Stegen, Arturo Vidal, De Jong, et les jeunes Ansu Fati et Riqui Puig. S'ensuit une flopée de 5, pour Busquets, Suarez, Jordi Alba, Semedo ou encore Griezmann, qui sauve les apparences. « Stagnant. Une meilleure performance était attendue de la part du Français après 120 millions dépensés. 9 buts et 4 passes, c'est peu. Il peut offrir beaucoup plus. » Clément Lenglet hérite également d'un 5. Les plus mauvaises notes sont attribuées à Arthur et Samuel Umtiti, avec un 3 sur 10. « Intermittent. En raison de ses problèmes physiques, le défenseur central n'a pas bénéficié de la régularité nécessaire et, par conséquent, avait peu de rythme de compétition », est-il écrit au sujet du défenseur français. Ousmane Dembélé n'est quant à lui même pas noté. « Le Français a de nouveau été victime de blessures et il a livré une saison quasiment vierge en Liga (5 matches). Pour la prochaine saison, soit il explose, soit son temps ici est révolu. »