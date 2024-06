Euro 2024 : un mastodonte de Premier League entre dans la danse pour un cadre des Bleus

Qualifiée pour les huitièmes de finale de l’Euro 2024, l’équipe de France n’a pas particulièrement brillé lors des trois rencontres de la phase de poules. Pour autant, certaines prestations individuelles sont malgré tout un motif de satisfaction. Dans cette optique, comment ne pas évoquer le cas de Jules Koundé. Très séduisant depuis le début de la compétition, que ce soit sur le plan défensif ou aux abords de la surface adverse, l’international français (31 sélections) apporte de la sérénité et incarne, à l’heure actuelle, la solidité défensive des Bleus (un seul but encaissé sur penalty contre la Pologne).

Titulaire indiscutable en Catalogne - malgré un début d’exercice plus compliqué - celui qui sort d’une saison à 51 matches toutes compétitions confondues (2 buts et 4 passes décisives) confirme ainsi sa très belle dynamique. Un rendement attirant logiquement les premières convoitises lors de ce mercato estival. Ainsi, selon les dernières informations dévoilées par Jijantes et reprises par Sport, Arsenal, dauphin de Manchester City l’année passée, a décidé de passer à l’action pour le polyvalent défenseur du groupe France.

Arsenal s’attaque au dossier Koundé !

Séduits par le profil de l’ancien joueur des Girondins de Bordeaux, les Gunners, en quête d’un renfort défensif, auraient même d’ores et déjà contacté l’écurie catalane pour étudier la faisabilité d’un transfert. Une option plus que jamais envisageable au regard des difficultés financières actuellement traversées par les Culers. À la recherche de liquidités et prêt à se séparer de nombreux cadres - seuls Ter Stegen, Cubarsí, Pedri, Gavi, Fermín et Lamine Yamal sont aujourd’hui déclarés intransférables - le Barça pourrait, en effet, se laisser convaincre en cas d’offre jugée satisfaisante.

Recruté à l’été 2022 contre un chèque de 50 millions d’euros, l’ex-défenseur du Séville FC est, à ce jour, estimé à 45 millions d’euros alors que son contrat court lui jusqu’en juin 2027. Un montant non négligeable pour une formation catalane, déterminée à l’idée de récupérer des fonds. Autre bonne nouvelle à noter dans ce dossier pour les Culers ? Les performances actuellement réalisées par le natif de Paris de l’autre côté du Rhin, qui pourraient logiquement faire grimper les enchères et possiblement causer du tort aux ambitions londoniennes…