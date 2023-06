Italie : Federico Chiesa remercie Mancini après son retour triomphant

Voilà ce que l’on peut appeler un retour rêvé. Muet lors de son entrée en jeu à l’heure de jeu face à l’Espagne il y a trois jours (2-1), Federico Chiesa et la Squadra Azzurra ont rectifié le tir ce dimanche face aux Pays-Bas lors de la petite finale de la Ligue des Nations. Troisième buteur italien, l’attaquant de la Juventus Turin a parachevé le succès des siens face aux Pays-Bas, nation hôte, inscrivant ainsi son premier but avec la Nazionale depuis le 2 septembre 2021 et un match nul face à la Bulgarie (1-1).

Après cette longue traversée du désert entre blessures et performances en dents de scie, l’ailier gauche de 25 ans a tenu à remercier à l’issue de la rencontre son sélectionneur Roberto Mancini pour sa confiance durant toute cette période : «On aurait aimé jouer la finale , mais on a mal affronté le match contre l’Espagne. C’était important de gagner aujourd’hui pour montrer que ce qu’on a fait n’était pas accidentel . but ? C’est vrai. mais il faut dire que j’ai été absent dix mois et puis j’ai raté mars à cause d’autres problèmes. J’ai raté l’équipe nationale parce que c’est celle qui m’a permis d’émerger à haut niveau. Je remercie Mancini qui m’a toujours fait confiance.» De bon augure pour la suite.

