CdM 2026 : la FIFA dévoile la date du match d’ouverture et la finale

Dans un peu plus de deux ans maintenant, la Coupe du monde 2026 aura lieu du côté du trio Mexique-USA et Canada. Pour cette édition, la FIFA a décidé de changer de format puisqu’on retrouvera désormais 48 équipes contre 32 auparavant. Ce changement va d’une part modifier le format avec l’apparition des 16es de finale et d’autre part modifier la durée de la compétition qui durera donc plus longtemps.

Ce dimanche soir, la FIFA a d’ailleurs dévoilé la date du match d’ouverture de la compétition et il concernera… le Mexique ! «Le match d’ouverture de la Coupe du Monde 2026 26 aura lieu à Mexico à l’Estadio Azteca le 11 juin 2026 !», peut-on lire sur les réseaux sociaux de l’instance du football mondial. La finale,e elle, aura lieu à New York au MetLife Stadium le 19 juillet 2026. Le rendez-vous est donc pris.