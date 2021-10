Haroun Tchaouna sur le point de signer à Dijon

À 21 ans, Haroun Tchaouna a déjà pas mal bourlingué. Formé au Stade Rennais comme son jeune frère Loum, qui vient de faire ses débuts en pro avec le club breton, cet attaquant rapide a quitté Rennes à 18 ans pour tenter sa chance en Italie. Après des passages en Serie C et D, il a été à deux doigts de rejoindre le SCO d'Angers et Sunderland.

Mis à l'essai ces dernières semaines à Dijon, qui cherchait un joueur libre de son profil, à savoir rapide, dribbleur et capable d'évoluer sur tous les fronts de l'attaque, Haroun Tchaouna a transformé l'essai et est sur le point de s'engager avec le DFCO. Cet international tchadien a déjà intégré la réserve dijonnaise et pourrait rapidement mis à disposition du groupe pro lorsqu'il aura signé.