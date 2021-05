Les crampons qui ont marqué les finales de Ligue des champions

Les plus grands matchs mettent en valeur les plus grands joueurs du monde mais aussi leurs paires de chaussures. À quelques jours de la finale de Ligue des champions entre Manchester City et Chelsea, nous vous présentons les crampons qui ont marqué l’histoire des finales de la compétition reine.

2002 : adidas Predator Mania

Quelques semaines avant la Coupe du monde 2002 en Corée du Sud et au Japon, adidas dévoile la Predator nouvelle génération qui introduit le fameux cuir kangourou sur la partie supérieure de la chaussure. On retrouve également une protection renforcée au niveau du talon et une sangle pour maintenir la languette en place. C’est avec cette paire de crampons dans le coloris historique rouge-noir-blanc du silo que Zinédine Zidane inscrit une volée emblématique face au Bayer Leverkusen pour offrir la 10ème C1 du club merengue et entrer un peu plus dans la légende.

2005 : adidas Predator Pulse

Steven Gerrard marque de son empreinte l’année 2005 où il finit 3ème du Ballon d’or en menant Liverpool à sa cinquième C1. En finale face au Milan AC, l’enfant du club chausse les Predator Pulse dans le coloris classique de la Predator. Menés 3-0 à la mi-temps, les Reds reviennent dans le match grâce à un superbe but de la tête de leur capitaine. Dévoilée en 2004, la Predator Pulse est connue pour sa technologie « Power Pulse System » qui est une nouvelle semelle offrant de meilleures sensations lors des passes ou des frappes dont l'international anglais avait le secret.

2007 : adidas Predator Absolute

C’est décidément l'adidas Predator qui domine les années 2000 avec cette fois l’Absolute, portée par Kaka, qui prend sa revanche avec le Milan AC face à Liverpool. Cette paire est dévoilée pour la Coupe du monde 2006 en Allemagne et portée par Zinédine Zidane dans un coloris doré resté dans la légende. Le Brésilien opte lui pour un coloris noir et blanc en 2007. L’équipementier allemand conserve la technologie Power Pulse sur cette paire où la différence se fait sur la possibilité de changer la semelle. Si Kaka ne marque pas face aux Reds, il offre une passe décisive à Filippo Inzaghi et devient surtout, selon ses propres mots, le dernier Ballon d’or né sur cette planète.

2008 : Nike Mercurial SL

Grand successeur de R9 en tant qu’ambassadeur Nike, Cristiano Ronaldo a droit à une paire de Mercurial inédite pour la finale de Ligue des champions face à Chelsea au Stade Loujniki de Moscou. Réalisé entièrement en fibre de carbone, cette nouvelle paire de Mercurial ne pèse que 185 grammes et révolutionne les chaussures de football. CR7 inscrit son premier but en finale de la compétition reine, menant Manchester United à sa troisième C1. Le Portugais remporte par la même occasion le premier de ses 5 Ballon d’or quelques mois plus tard.

2009 : adidas F50i Tunit

La fin des années 2000 marque l’avènement de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi mais aussi la bataille entre les adidas F50 et les Nike Mercurial. Lors de la finale de C1 face à CR7 et Manchester United à Rome, l’Argentin saute plus haut que tout le monde et scotche Edwin van der Sar pour inscrire le second but du match. La Pulga perd sa paire de crampons à l'atterrissage et la célébration qui suit est légendaire puisqu’il l'embrasse devant toutes les caméras. Joli coup de pub pour le dernier bijou d’adidas ultra léger que le numéro 10 porte dans son coloris bleu roi avec les trois bandes blanches à l’arrière.

2012 : Mercurial Vapor 8

Si les années 2000 appartenaient à adidas, Nike a pris le relais lors de la décennie suivante et en 2012, Didier Drogba a sublimé les Mercurial Vapor 8 dans le coloris orange saumon. Le numéro 11 est enfin parvenu à remporter la C1 en marquant un but de la tête dans les dernières minutes du temps réglementaire et en inscrivant le tir au but vainqueur face au Bayern Munich à l’Allianz Arena. Cette paire dévoilait tout simplement les prémices du Flyknit qui révolutionnera les chaussures de football avec la sortie de la Mercurial Superfly 4 en 2014. Sur la paire portée par l’attaquant ivoirien, Nike a revu le traitement de la matière qui est alors beaucoup plus légère et proche de la peau. La plaque carbone était également remplacée par une semelle extérieure en fibre de verre flexible.

2015 : Nike Hypervenom II

Équipé par Nike depuis son adolescence, Neymar portait des Mercurial lors de ses débuts à Santos. En mai 2013, quand Neymar annonce son arrivée au Barça, Nike lance un nouveau silo avec l’Hypervenom dont il sera l’ambassadeur pendant plusieurs saisons. C’est avec la deuxième génération du silo qu’il marque en finale de Ligue des champions face à Gianluigi Buffon et la Juventus Turin. Dans son coloris gris, orange et noir, la paire du Brésilien comporte la nouvelle technologie de Nike avec le Dynamic Fit qui révolutionne l’esthétisme des paires de crampons. Le Flyknit et la technologie ACC sont également présents sur la tige pour offrir plus de confort et améliorer le toucher de balle.

2018 : Nike Mercurial Superfly Chapter 6 Born Leader

La finale de Ligue des champions 2018 marque la dernière de Cristiano Ronaldo avec le Real Madrid. Malgré le fait qu’il n’ait pas inscrit de but, CR7 aura donc marqué cette finale de son empreinte en remportant sa 5ème Ligue des champions, portant le total du club merengue à 13 C1. Pour l’occasion, Nike dévoile le 6ème chapitre d'une série de Mercurial Superfly consacrée à la carrière du Portugais. Sur cette Mercurial Superfly 6 Born Leader au coloris vert, noir et or, on retrouve une construction à 360° de la technologie Flyknit qui enrobe complètement le pied de l’empeigne à la voute plantaire.

2020 : Nike Mercurial Vapor 13

Durant une édition de Ligue des champions marquée par des matchs à huis clos à Lisbonne, Kingsley Coman rejoint Zinédine Zidane, Karim Benzema ou encore Marcel Desailly au panthéon des buteurs français en finale de Ligue des champions grâce à son but face au Paris-Saint Germain. Formé au PSG, l’international français offre sa 7ème C1 au Bayern Munich sur un but de la tête. Durant cette finale, Kingsley Coman chausse une paire de Mercurial Vapor 13 au coloris bleu ciel et blanc où l’on retrouve les technologies Flyknit et ACC. La semelle est toute nouvelle et se veut minimaliste pour gagner en légèreté, seuls les matériaux utiles sont conservés.

Pour la finale de Ligue des champions 2021 qui aura lieu le 29 mai, plusieurs paires de crampons pourraient marquer à leur tour la plus prestigieuse des compétitions en club. Du côté de Manchester City, on peut notamment penser à la Mercurial Superfly 8 portée par Riyad Mahrez dans son coloris Safari réédité et modernisé. Pour les Blues de Chelsea, Timo Werner et sa paire de X Ghosted rose et orange du pack Superspectral pourrait faire la différence. Les deux géants du marché des chaussures de football pourraient tout de même se faire voler la vedette par Puma qui équipe Kyle Walker et Ederson ou New Balance qui vient d'acquérir Raheem Sterling, affaire à suivre !

Crédits photos adidas : @SoccerBible