Rudi Garcia pense qu’il aurait tout cassé à Manchester United

Avant de prendre les rênes de la sélection belge au mois de janvier, Rudi Garcia avait l’ambition de s’asseoir sur le banc d’un club anglais ou espagnol, et il n’en fait pas mystère. Dans une série de questions - réponses avec d’anciens joueurs ou entraîneurs ayant croisé son chemin durant sa carrière, l’entraîneur de 61 ans a même exprimé ses regrets de ne pas avoir pu entraîner Manchester United. Pourtant, il n’en était pas loin en 2021, et il est d’ailleurs convaincu qu’il aurait fait du bon boulot chez les Red Devils.

«Avec Manchester United, notamment, on est allé assez loin dans les discussions. On a eu trois rencontres. J‘étais en finale avec Ralf Rangnick à l’automne 2021 et le choix du board s‘est porté sur ce dernier. C’est dommage car ça m’aurait donné l’occasion de travailler avec Cristiano Ronaldo (il l’a ensuite entraîné à Al-Nassr). Il était de retour à MU et ça ne se passait pas très bien. Je vais manquer d‘humilité, mais on aurait fait du très bon boulot tous les deux. J’en suis sûr.»