Rudi Garcia est le nouveau sélectionneur de la Belgique

La Belgique entre dans une nouvelle ère. En effet, la fédération belge cherchait depuis quelques semaines un nouveau sélectionneur après la fin de sa collaboration avec Domenico Tedesco. Choisi pour succéder à Roberto Martinez, l’Italo-Allemand n’est finalement resté que deux ans à la tête des Diables Rouges (12 victoires, 6 nuls et 6 défaites). Durant son mandat, il a dû faire face à de nombreuses polémiques, notamment concernant le cas Thibaut Courtois. Un joueur avec lequel il est en froid et qui n’a plus rejoué sous ses ordres. Tedesco a aussi dû gérer les dossiers Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku, qui ont fait l’impasse ces derniers temps.

Pour toutes ces raisons et certainement d’autres, il a été remercié officiellement le 17 janvier dernier. «L’équipe nationale termine son chapitre avec Domenico Tedesco. Merci Domenico pour ton engagement et ta passion au cours des deux dernières années. Nous te souhaitons le meilleur pour l’avenir », pouvait-on lire sur le communiqué de presse des Diables Rouges. Mais officieusement, cela faisait plusieurs semaines que Domenico Tedesco était menacé et que la fédération belge était en quête d’un remplaçant.

Rudi Garcia présenté ce vendredi

Rapidement, le nom de Michel Preud’homme avait été cité par la presse belge. Mais ces derniers jours, ce sont deux techniciens tricolores qui tenaient la corde. Le premier était Thierry Henry. Libre depuis la fin de son aventure à la tête des U21 et U23 français, l’ancien attaquant connaît très bien la Belgique, puisqu’il a été l’assistant de Roberto Martinez. Mais le champion du monde 98, dont on parle aussi pour les Bleus après le départ de Didier Deschamps en 2026, a été clair hier. «Je ne suis au courant de rien. Je suis toujours là, non ? Je ne peux même pas vous répondre, il n’y a pas de 'si’.»

Et il n’y en aura pas pour le moment. Car ce vendredi, la fédération belge a annoncé l’arrivée de Rudi Garcia (60 ans). Approché pour ce poste, l’ancien coach de l’OL et de l’OM était en discussion depuis quelques jours. Brillant comme souvent lors de ses entretiens, il a convaincu les dirigeants belges. Son arrivée a donc été officialisée ce vendredi matin. Mais il n’y a pas eu de communiqué de presse, juste un message annonçant sa conférence de presse de présentation. «Suivez ici à 11h la première conférence de presse de la coach fédérale des Red Flames, Elísabet Gunnarsdóttir, et à 13 la présentation de l’entraîneur fédéral des Diables Rouges, Rudi Garcia.» Nul doute que le Français, qui était libre depuis son passage express à Naples en 2023, en dira plus sur son arrivée dans quelques heures.