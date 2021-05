Raheem Sterling signe chez New Balance !

La rumeur était persistante depuis de nombreux mois et c'est enfin officiel, Raheem Sterling et New Balance annoncent aujourd'hui leur collaboration. L'équipementier américain signe l'un des footballeurs les plus talentueux et populaire de Premier League pour mettre en avant ses équipements sportifs mais aussi ses produits lifestyle !

Le Citizen rejoint Sadio Mané qui vient tout juste de prolonger avec NB mais aussi les jeunes Bukayo Saka, Harvey Elliott et Eberechi Eze pour former une équipe alléchante. Depuis la fin de son contrat le liant à Nike la saison dernière, l'attaquant de Manchester City fut sans doute le joueur le plus courtisé sur le marché des équipementiers. Si des rumeurs de pourparlers avec Puma ont pris de l'ampleur il y a quelques mois, l'international anglais a évolué pendant une grande partie de la saison avec des crampons blackout (recouverts de noir pour cacher la marque) qui semblaient être des New Balance Furon v6+.

« En grandissant, tout ce dont je rêvais était de jouer au football. De taper le ballon avec mes potes à Brent jusqu'à jouer ma première finale de Ligue des champions le 29 mai et représenter mon pays aux Championnats d’Europe cet été, dans ma ville natale. Il y a tellement plus que je veux réaliser, tant sur le terrain qu’à l’extérieur, et ce partenariat me fournira la plateforme pour le faire », déclare Raheem Sterling. En plus d'être une star sur le terrain, le joueur d'origine jamaïcaine est très impliqué en dehors des terrains pour des causes dépassant le cadre du football, comme peut l'être Marcus Rashford, son coéquipier en sélection. Avec cette signature, NB tient donc une sorte d'icône moderne qui mettra la marque en avant sur et en dehors des terrains.

« Chez New Balance, nous croyons que nos ambassadeurs reflètent vraiment nos valeurs en tant que marque. En termes simples, cette relation est beaucoup plus grande que le football. Raheem est sans aucun doute reconnu comme l’un des talents les plus importants du football mondial, comme en témoigne son rôle clé pour son club et son pays. Son ambition de redonner à la communauté sera également un point clé de notre collaboration unique. Notre alliance présentera des collections de produits réalisés en collaboration et du storytelling, élevant le personnage unique de Raheem sur et en dehors du terrain. », rapporte Chris Davis, Directeur Marketing de l'équipementier américain.

Malgré la pandémie mondiale, NB se montre très actif depuis plusieurs mois en dévoilant de nouvelles paires de Furon et de Tekela, en plus de signer de nouveaux joueurs. Sur le terrain, le joueur formé à Liverpool portera d'ailleurs des Furon v6+ personnalisées comme Sadio Mané. La chaussure de vitesse de New Balance se dévoile ici dans un coloris blanc-or très flashy qui sautera aux yeux des spectateurs pendant la finale de Ligue des champions ou l'Euro 2020. Les autres géants de l'industrie sont prévenus, la firme de Boston compte bien se faire une place dans le football.