Sadio Mané prolonge avec New Balance !

Sadio Mané et sa paire de Furon v6+

La superstar de New Balance Sadio Mané prolonge son contrat et continuera de mettre en avant la marque américaine dans les plus beaux stades du monde.

C'est décidément une belle année pour New Balance puisqu'après les signatures de Bukayo Saka, Hervey Elliott et Eberechi Eze, c'est l'ambassadeur star de la firme de Boston qui prolonge son contrat. Alors qu'il a longtemps été la seule tête d'affiche de NB, Sadio Mané a donc récemment été rejoint par quelques prodiges du football anglais, ce qui montre les intentions de la marque qui compte bien se développer dans le football et rattraper les géants du marché.

Pour célébrer l’extension de contrat du numéro 10 de Liverpool, New Balance lui a offert une paire spéciale de Furon 6+ personnalisée du pack « Lead The Hunt » où l'on retrouve le graphique d'un lion, qui est l'un des symbole du Sénégal, sous la semelle. Sadio Mané devrait porter cette paire de crampons le 8 mai face à Southampton. « Je suis très heureux que New Balance m’ait permis de mettre ma signature sur les chaussures », a déclaré le joueur des Reds dans une interview accordée à Highsnobiety.

« Depuis ses débuts en 2018, Sadio a porté la marque dans certains des plus grands moments de l’histoire récente du football comme quand il a remporté le titre de joueur africain de l’année 2019, la Ligue des champions, la Premier League, fini co-meilleur buteur de la Premier League en 2018 et marqué lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2018. Nous sommes impatients de bâtir sur notre relation avec Sadio et de l’amener à de nouveaux niveaux passionnants », explique Andrew McGarty, directeur principal du marketing sportif de New Balance.

Pour atteindre le niveau supérieur et rattraper les mastodontes du marché, la possible venue de Raheem Sterling pourrait bien aider New Balance qui enchaîne les bonnes opérations en ce début d'année.