OL : Paulo Fonseca succède à Pierre Sage

John Textor a prouvé qu’il était un homme d’affaires impitoyable. Cette saison, son Olympique Lyonnais n’est qu’à quatre points du podium de Ligue 1, malgré un mois de janvier compliqué (5 points pris en 4 matches de championnat, une élimination en Coupe de France face à une N3). Sur la scène européenne, les Gones pointent à la cinquième place du classement de Ligue Europa avant la dernière journée, synonyme de qualification directe pour les huitièmes de finale.

La suite après cette publicité

Malheureusement pour Pierre Sage, ce bilan n’a pas été suffisant et le match nul concédé face à Nantes (1-1) a scellé son sort. Pour sa succession, les dés étaient pratiquement jetés. Textor ne cachait plus son envie d’installer un entraîneur plus expérimenté sur le banc de touche. Et avant même l’officialisation du départ de Sage, l’Américain négociait déjà avec Paulo Fonseca. Le Portugais de 51 ans avait le gros avantage d’être libre, après son bref passage de six mois à l’AC Milan.

Fonseca de retour en Ligue 1

Après avoir trouvé un accord total avec Lyon, c’est donc sans surprise que Fonseca a été officiellement intronisé à son nouveau poste. « L’Olympique Lyonnais est très heureux d’annoncer la nomination de Paulo Fonseca au poste d’entraîneur principal de l’équipe professionnelle jusqu’au 30 juin 2027 », peut-on lire sur le site des septuples champions de France. Avec Fonseca, l’OL a certes trouvé un coach plus expérimenté que Pierre Sage.

La suite après cette publicité

Cependant, le Lusitanien aura fort à faire. Car dans la capitale des Gaules, la manière utilisée par Textor pour écarter Sage ne passe toujours pas. En clair, Fonseca va devoir gagner, et vite. En Ligue 1, une montagne se dressera déjà devant lui puisque pour sa première sur le banc rhodanien, Fonseca se rendra à Marseille. Pas simple. Mais le Lusitanien a l’avantage de bien connaître notre championnat après ses deux ans passés au LOSC. Une équipe que Fonseca a qualifiée en Ligue des Champions.