Amical : le PSG s’incline encore face à l’Inter Milan

Quatrième match amical de l’ère Luis Enrique, ce mardi à Tokyo, face à l’Inter Milan, l’adversaire le plus relevé rencontré jusqu’à présent. Après Le Havre, Al Nassr et le Cerezo Osaka, le PSG se devait surtout d’augmenter le rythme après des galops d’essai plutôt mornes. Mais difficile d’envisager ce PSG, avec un trio offensif Soler-Asensio-Vitinha, pour la reprise de la Ligue 1, prévu dans seulement 12 jours.

Confronté au manque de solutions offensives, en raison de l’absence de Mbappé, du retour de blessure de Neymar et Kang-In Lee, et d’un mercato au ralenti, Luis Enrique devait encore composer un onze assez particulier, avec Vitinha en guise d’ailier droit, Soler d’ailier gauche et Asensio dans l’axe. Malgré tout, c’est bien le PSG qui se montrait à son avantage en début de rencontre, à l’image d’une belle action Ugarte-Soler-Asensio qui aboutissait à une frappe du dernier cité sur le poteau (14e).

Ugarte plus convaincant

Le PSG reculait de plus en plus pendant que l’Inter jouait de manière plus verticale. Cela permettait de constater que Milan Skriniar était sacrément solide face à un gabarit comme celui de Marcus Thuram, titulaire aux côtés de Lautaro Martinez. Offensivement, comme lors des matches précédents, il ne se passait pas grand-chose côté PSG, avec un clair manque de percussion. Mais certains éléments se mettaient un peu plus en valeur, comme Ugarte, plus convaincant que lors de ses premières apparitions, ou Zaïre-Emery, toujours aussi intéressant.

Au retour des vestiaires, pas de changement, et toujours un jeu de possession bien trop stérile vu l’état actuel du secteur offensif. Il y avait bien des sorties de balle intéressantes et une expression collective plus aboutie, mais il fallait espérer un éclair individuel pour ouvrir le score. Il est venu de Vitinha, auteur d’une splendide frappe lointaine (1-0, 64e). Luis Enrique pouvait lever les bras et avoir le sourire, d’autant que son équipe affichait une solidité défensive en nette amélioration.

Deux buts encaissés coup sur coup

Les premiers changements intervenaient après plus d’une heure de jeu, avec les entrées d’Ekitike, Danilo et Ndour. Marco Verratti et Neymar restaient eux sur le banc de touche. Pour le premier, cela sent le possible départ, pour le second, une condition physique pas encore optimale. L’Inter Milan profitait d’une rare largesse de la défense parisienne pour égaliser, grâce à Esposito, qui croisait parfaitement sa frappe (1-1, 81e).

Les entrants intéristes faisaient décidément la différence, notamment Frattesi, la recrue majeure de l’été pour l’instant. Sur une nouvelle accélération côté droit, l’équipe milanaise trouvait Frattesi dans la surface. Il décalait intelligemment Sensi, qui fusillait Donnarumma (1-2, 83e). Le PSG voyait son bon match être balayé par ces deux buts inscrits coup sur coup. Une deuxième défaite consécutive après celle face à Osaka. Il faudra retrouver un peu de confiance pour le dernier match de cette tournée asiatique, prévu jeudi contre Jeonbuk Hyunday, un club sud-coréen.