Nice : les franches confidences de Jonathan Clauss sur son été agité

Ce week-end, Jonathan Clauss a débloqué son compteur avec l’OGC Nice face à Toulouse. Trouvé suite à un dédoublement par Hicham Boudaoui, le nouveau numéro 92 azuréen a parfaitement signé ses débuts sous les couleurs du Gym à l’Allianz Riviera. Une manière pour lui de retrouver le sourire après une fin d’aventure en eau de boudin avec l’OM. Poussé vers la sortie depuis des mois pour plusieurs raisons, le natif de Strasbourg avait à cœur de lancer comme il se doit son aventure avec les Aiglons. Ce lundi, l’ancien du RC Lens est d’ailleurs revenu au micro de RMC sur ses derniers mois mouvementés. Dans un premier temps, l’international français a expliqué pourquoi il avait rejoint Nice cet été.

Même si le raccourci peut être fait avec sa volonté de retrouver Franck Haise qui l’avait fait exploser à Lens, le joueur de 31 ans a souhaité apporter plus de nuances : «Si j’ai rejoint Nice avant tout pour retrouver Franck Haise ? Avant tout, non. Mais c’est sûr qu’il a fait partie de l’équation. Évidemment, c’est toujours plus facile d’arriver dans un club où on connait le staff. Mais après, le projet est intéressant et le staff l’est aussi. Les ambitions étaient claires et je pense que pour continuer à m’épanouir dans ce championnat français, ça cochait toutes les cases. Et avec l’Europe, évidemment, de continuer à exister sur la scène européenne, je pense que ça me paraissait très important. Voilà en gros pourquoi j’ai fait ce choix.»

Jonathan Clauss retient le positif de son aventure à l’OM

Retrouver un cadre plus familial qui reste ambitieux, voilà ce qui a motivé le piston droit à rallier la promenade des Anglais cet été. Un univers qui peut contraster avec celui de l’OM où chacune de ses contre-performances ont été critiquées avec un public très exigeant. De plus, son tempérament et les accusations à son égard concernant de fausses blessures n’ont clairement pas amélioré son image à Marseille. Malgré cela, Clauss a expliqué qu’il avait envie de rejoindre un tel contexte par le passé et qu’il ne regrette pas cette décision. Tout comme celle de quitter le club phocéen qui a été faite en concertation avec les dirigeants : «après, concernant Marseille, je savais et j’avais envie de découvrir ce contexte. Sinon, je n’aurais pas décidé d’y signer. Et malgré tout, avec beaucoup de recul, j’y ai trouvé énormément de positif quand même. On en a aussi discuté avec l’OM, j’avais besoin moi comme eux qu’on trouve un accord pour que je trouve un nouveau challenge. J’ai respecté les décisions de l’Olympique de Marseille sans vouloir faire d’histoires. Et au final, oui c’est sûr que c’est une nouvelle vie. C’est encore une énième vie, parce qu’à chaque fois qu’on change de club on change d’ambiance, on change de contexte et on change de tout. Ça fait grandir et ça fait évoluer. Mais je trouve que tout ça c’est ultra-positif. (…) Mais au final, avec du recul maintenant, ça m’a permis de grandir, de découvrir la Ligue des champions, de découvrir la Ligue Europa. Dans un contexte ultra-particulier, mais qui est grandiose malgré tout. Voilà pourquoi, moi, j’ai fait ce choix à ce moment-là. J’avais envie de découvrir ce club mythique.»

Relancé sur sa décision de rejoindre Nice après avoir connu une telle ferveur, Clauss a expliqué qu’il avait effectivement envie de revenir dans un conntexte plus calme et plus propice au travail selon lui : «disons que c’est surtout que c’était important pour moi d’arriver à me recentrer sur le travail et sur le pourquoi je fais ce métier ou pourquoi j’ai envie de faire ce métier. C’est sûr qu’il est arrivé des choses par le passé, mais ça m’a fait grandir. Et justement j’avais aussi besoin de me retrouver dans ce travail au quotidien. Et pouvoir m’épanouir complètement dans un autre schéma et dans un autre environnement. Aujourd’hui je le vois encore au quotidien, ça me fait du bien. C’est différent mais ça ne veut pas dire que c’était négatif à Marseille. C’est juste différent et justement, c’est un nouveau challenge, une nouvelle étape. Et j’ai trouvé, comme j’ai dit, tout ce que je cherchais à Nice donc voilà pourquoi j’ai voulu m’épanouir dans ce projet-là.» Des confidences sans langue de bois qui ont le mérite d’être claires.