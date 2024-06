L’ex du PSG Queyrell Tchicamboud attise la convoitise

Laissé libre par le PSG l’été dernier après quelques bons matches en Youth League avec le club de la capitale, Queyrell Tchicamboud avait fini par débarquer au Danemark du côté du FC Copenhague. S’il n’a pas pu disputer de match pro avec le club danois, l’ancien international tricolore U17 a pu s’illustrer en Youth League en marquant 3 buts et en délivrant 4 passes décisives en 7 matches.

Une superbe performance pour ce numéro 10 vif et technique (Manchester United s’en souvient encore) qui connaissait là sa première expérience loin de la France. Après un peu moins d’un an passé au Danemark, l’ancien Parisien est de nouveau libre comme l’air. L’objectif est désormais de trouver un projet sportif intéressant avec la possibilité notamment de pouvoir évoluer avec les pros. Selon nos informations, cela commence à bien bouger autour de lui puisque des clubs anglais, italiens, allemands, autrichiens et même français s’intéressent de près à lui. À suivre.