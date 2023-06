Bournemouth : Andoni Iraola nommé entraîneur

Une nouvelle ère démarre chez les Cherries. Gary O’Neil a été démis de ses fonctions par Bournemouth plus tot dans la journée, après une quinzième place en Premier League lors de cet exercice 2022/2023.

Et les Cherries ont déjà annoncé son remplaçant. C’est l’ancien latéral espagnol Andoni Iraola, qui entraînait jusqu’ici le Rayo Vallecano, avant de quitter le club en fin de contrat. Celui dont le nom a aussi circulé du côté de l’OM plus tôt dans le mois a signé un contrat de deux ans avec Bournemouth.

We are delighted to announce the appointment of Andoni Iraola as the club's new head coach.



Welcome to #afcb, Andoni 🤝